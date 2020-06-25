Burger King’in Tesla’nın Açığını Kullanarak Yaptığı Reklam

Tesla'nın otomatik pilotunun haritadaki Burger King işaretiyle trafik işareti 'Dur'u birbirine karıştırdığı anlaşılınca Burger King reklam filmi çekti. Burger King, şubelerinde duran Tesla sürücülerine bir süreliğine ücretsiz Whopper teklif etti.

Ünlü hazır yemek restoran zinciri Burger King, Tesla otomobillerdeki otomatik pilot özelliğinin bir açığını keşfedince akıl dolu bir reklam filmine imza attı. Tesla'nın bir süredir beta testini yaptığı 'Traffic Light and Stop Sign Control' (Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü) özelliğindeki bir hata nedeniyle otomatik pilot, haritadaki Burger King restoranı işaretlerini 'Dur' işaretiyle karıştırıyor ve bazı örneklerde Burger King şubesinde yavaşlamaya başlıyor.

Elbette Tesla, Burger King ya da başka bir restoranla trafik işaretinin karışması için çaba sarf etmiş değil ancak Burger King bu hatadan faydalanarak bir reklam filmi çekti ve kısa bir süreliğine de olsa Burger King şubesinde duran Tesla araç sahiplerinin fotoğraf paylaşmaları durumunda ücretsiz Whopper alabileceklerini söyledi.

İşte Burger King'in Tesla otomatik pilotun hatasını değerlendirip tam on ikiden vurduğu reklam filmi:

Tesla'nın açığı akıllıca bir pazarlama stratejisiyle birlikte reklam filmine dönüştü. Burger King, reklamında "Akıllı otomobiller, bir Whopper için duracak kadar akıllıdır" ve "Yapay zekâ canınızın neyi çektiğini bilir" mesajları veriliyor.

Tek günlük kampanya boyunca Tesla araç sahipleri, yalnızca yazılım hatasından faydalanarak Whopper'a sahip olmadılar. Bir Burger King park yerinden çekilmiş fotoğrafları dahi ücretsiz Whopper için yeterliydi. Burger King daha önce de Google Home'u kullanarak benzer bir girişime imza atmıştı.

Öte yandan Burger King bu tip etkileşimleri alarak hareket eden tek marka değil. Sosyal medyayı oldukça aktif ve etkin kullanan Wendy’s markasını rakip firmalara attığı laflarla biliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Burger King’in meşhur menüsü Whopper hakkında yorum yapan Wendy’s, kullanılan malzemelerin kalitesi hakkında konuşmuştu. Elbette bu Wendy’s markasının ilk vukuatı değil. Sık sık rakip firmalarına laf atan Wendy’s, rakipleriyle sosyal medya üzerinden tatlı atışmalar yaşamayı seviyor.