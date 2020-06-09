McDonald İsimli Futbolcu, Forma İsmini Burger King Yaptı

Kosta Rika Premier Lig (Liga FPD) bu hafta Alajuelense ve Saprissa takımları arasında gerçekleşen maçta ilginç bir Burger King reklamına ev sahipliği yaptı. Alajuelense takımında forvet olan McDonald, Burger King'in kendisine sponsor olması sonucunda forma ismini Burger King olarak değiştirdi.

Bu hafta Kosta Rika Premier Ligi'nde Alajuelense ve Saprissa takımları arasında oynanan maçta ilginç bir reklam kampanyası gündeme geldi. Alajuelense ve Saprissa maçı; sahadaki davranışlar, atılan goller veya ilginç pozisyonlarla değil, hazır yemek devi Burger King'in yapmış olduğu reklamla akıllara kazındı. 32 yaşındaki Jonathan McDonald, Burger King'in son pazarlama kampanyalarından birinde karşımıza çıktı.

Maçın bitimine 18 dakika kala oyuna dâhil olan Jonathan McDonald'ın formasında yer alan ismi Burger King olarak değiştirdiği görüntülendi. Alajuelense ve Saprissa takımları arasında oynana maç, Kosta Rika Premier Ligi'nin önemli karşılaşmalarından biri olsa da bütün manşetlerde Jonathan McDonald'ın 'Burger King' forması yer aldı.

Kosta Rika Premier Lig'inde bir garip reklam kampanyası:

Oynanan maçta yaşanan bu ilginç olayla ilgili Twitter'da da birçok paylaşımda bulunuldu. Burger King'in en büyük rakibi McDonalds'la mücadele etmeye geldiğinde yaratıcılığının ve gayretinin çok farklı boyutlara ulaşabildiğini bu reklam kampanyası sayesinde tekrar görmüş olduk.

Burger King, dünyanın en çok takip edilen futbol ligi olmasa bile Kosta Rikalı bir futbolcuya bu denli ilginç bir sponsorluk vererek sosyal medyanın gücünü kullanıp nasıl etkili reklam yapılabileceğini tekrardan tüm pazarlama sektörüne göstermiş oldu fakat Jonathan McDonald isimli futbolcunun forma adını Burger King olarak değiştirmesi, Burger King'in imza attığı ilk ilginç reklam kampanyası değil.

2016 yılında Burger King, global bir reklam kampanyası başlatmak için Zenit St. Petersburg takımına isimlerini 'Zenit Burger King' olarak değiştirmeleri ve takım armalarında Burger King logosunu eklemeleri için 6,8 milyon pound para teklif etmişti. Doğal olarak bu istekleri Zenit yönetimi tarafından kabul edilmese de Burger King, sosyal medyada bir süre kendisinden bahsettirerek bir nevi amacına ulaşmıştı.