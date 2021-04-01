Buzul Çağından Sonra Deniz Seviyesi 18 Metre Yükseldi

Bir grup bilim insanı, gezegenimizde yaşanan son buzul çağı sonrası deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada elde edilen verilerin iklim değişikliğinin potansiyel sonuçları noktasında yeni bir bakış açısı sunuyor.

Buzul çağı sonrasında yaşanan ısınma dönemi ile birlikte, eriyen buzulların deniz seviyesinde yükselmelere sebep olduğunu biliyorduk. Yeni yapılan bir araştırma ise deniz seviyesindeki bu yükselmenin ne kadar olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmaya göre, gezegenimizdeki son buzul çağı sonrası gerçekleşen erime, deniz seviyesini 18 metre kadar yükseltti. Tabii ki bu artış bizim zaman algımızla çok da kısa sürede olmadı. Araştırmaya göre buzul çağı sonrası her yüz yılda deniz seviyesindeki yükseliş yaklaşık 6 metre oldu. Her yüzyılda deniz seviyesinin 6 metre yükselmiş olması ise oldukla 'hızlı' bir yükselişe işaret ediyor.

Deniz seviyesindeki hızlı yükselmeden hangi buz tabakasının sorumlu olduğu da tespit edildi:

Araştırmada yer alan verilere göre, yaklaşık 14.600 yıl önce gerçekleşen son buzul çağının sonunda deniz seviyesi, tüm erime dönemi boyunca olandan yaklaşık 10 kat hızlı gerçekleşti. Araştırma ekibi bu hızlı erimeye hangi buz kütlesinin sebep olduğunu da belirledi.

Şimdiye kadar bu konuda genel yargı, Antarktika buz tabakasında yaşanan erimenin bu hızlı yükselişe sebep olduğu yönündeydi. Ancak yapılan son araştırma sonrası aslında Antarktika'nın yükselmede en az etkisi olan buz tabakası olduğu keşfedildi. Asıl sorumlu olan buz tabakalarının ise Kuzey Amerika ve Avrasya buz tabakaları olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibi şimdi bu büyük buz tabakasının erimesine sebep olan şeyi tespit etmeyi ve eriyerek okyanuslara karışan suların okyanus akıntıları üzerinde ne gibi etkiler yarattığını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, günümüzde benzer şekilde yaşanan buzul erimelerinin gelecekte karşımıza nasıl bir manzara çıkaracağını anlamamıza ve bunu önlememize yardımcı olacak sonuçlar getirecek.