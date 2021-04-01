Almanya'dan gelip Karadeniz'de araştırma yapan bilim insanları, hiç beklemedikleri sonuçlarla karşılaştılar. Denizin dibindeki gaz hidrat yataklarını inceleyen uzmanlar, bundan 12 bin yıl önce sona eren Buz Devri etkilerinin bugün bile devam ettiği sonucuna ulaştılar.

Alman bilim insanları, Karadeniz'in tabanında dikkat çeken bir araştırma yaptılar. Bu araştırma kapsamında gaz hidrat yataklarını inceleyen bilim insanları, dikkat çekici bulgulara ulaştılar. Metan gazından oluşan ve içinde buz tutan bu yataklarla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, bu gaz hidrat yataklarının mevcut sıcaklık koşullarına olması gerektiği gibi tepki vermediğini anladılar. Bu da Karadeniz'de Buz Devri'nden kalma etkilerin devam ettiği anlamına geliyor.

Buz Devri, bundan yaklaşık 12 bin yıl önce sona erdi. Ancak Karadeniz'de elde edilen bulgular, Tuna Yelpazesi olarak isimlendirilen bölgede bulunan metan gazının, günümüz koşullarına uyum sağlamadığını gözler önüne seriyor. MARUM-MeBo200 isimli bir sondaj cihazını kullanarak gaz hidrat yataklarını delen bilim insanları, yaptıkları ölçümlerin çok ilginç sonuçlar verdiğini beyan ediyorlar.

Serbest metan gazı seviyesi, sıcak koşullara uyum sağlanmadığı anlamına geliyor

Bilim insanları tarafından yapılan ölçümlere göre gaz hidrat kararlılık sınırı, zamanla yükselmiş. Bu da Karadeniz'in dibindeki bir bölgenin günümüz sıcak koşullarına adapte olduğunu gösteriyor. Ancak beklentiler, serbest metan gazının da bu kararlılık seviyesiyle yükselmesi yönündeymiş. Yapılan ölçümler ise serbest metan gazında beklenen yükselişin olmadığını ortaya koyuyor. İşte bu da Karadeniz'in dibinde Buz Devri'nin etkilerinin yaşanmaya devam ettiği anlamına geliyor.

Uzmanlara göre böylesi bir durum, gelecekteki iklim modellemeleri ile ilgili önemli bilgiler sağlıyor. Öte yandan, Kuzey Kutbu'nun tabanında da Karadeniz'deki gibi gaz hidrat yatakları bulunuyor. Uzmanlar hem Kuzey Kutbu hem de Karadeniz'deki gaz hidrat yataklarının nasıl değişiklikler göstereceğini takip etmeye devam edip, gelecekle ilgili önemli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar.