Toy Story serisinin sevilen karakterlerinden Buzz Lightyear'ın hikayesini anlatacak animasyon filmi Lightyear'dan ilk fragman geldi. Film, 2022'de izleyicisi ile buluşacak.

Sinema tarihinin en sevilen animasyon serilerinden biri olan Toy Story, son olarak 2019 senesinde yeni bir film ile karşımıza çıkmıştı. Serinin diğer filmleri kadar beğenilmese de hatrı sayılır bir izleyiciyi yakalamayı başaran filmin ardından gelen bir diğer güzel haber ise Lightyear filmi olmuştu.

Serinin en sevilen karakterlerinden biri olan Buzz Lightyear'ın hikayesini anlatacak olan Lightyear, yaklaşık bir sene önce duyurulmuştu. Ancak o zamandan bu yana herhangi bir fragman ya da filme dair detaylı haberler alamamıştık. Filmin ilk fragmanı nihayet bugün yayınlandı.

17 Haziran 2022'de sinemalarda:

Filmde Buzz Lightyear karakterine sesiyle hayat verecek olan isim Chris Evans olacak. Evans, Buzz Lightyear karakterini seslendirecek olmasına ilişkin hislerini “Herkes ‘bir hayalin gerçekleşmesi’ ifadesini çok fazla kullanıyor, ancak hayatım boyunca hiç bu kadar içten kullanmamıştım bu sözü. Beni tanıyan herkes animasyon filmlerine olan sevgimin çok derin olduğunu bilir. Pixar ailesinin bir parçası olacağıma ve hikaye anlatış biçimleri eşsiz olan gerçekten muhteşem sanatçılarla çalıştığıma inanamıyorum. Onları çalışırken izlemek sihirden başka bir şey değil. Her gün kendimi çimdikliyorum.” diyerek ifade etmişti.

Toy Story serisinde yalnızca bir oyuncak olarak karşımıza çıkan Buzz Lightyear'ın gerçekten de uzayda yolculuk eden bir astronot olduğuna ve hikayesine şahit olacağımız yapım, 17 Haziran'da sinemalarda izleyenler ile buluşacak. Pixar animasyonlarını seven herkesin merakla beklediği yapımın yönetmen koltuğunda ise deneyimli bir Pixar animatörü olan Angus MacLane oturuyor.

Lightyear'ın ilk resmi fragmanı: