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BYD Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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BYD, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil almayı planlayanların takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobilleriyle Türkiye pazarında faaliyet gösteren markanın SEAL, SEALION 7 ve TANG gibi modellerinin güncel fiyatları merak ediliyor.

BYD Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

BYD, Ekim 2026 döneminde modellerin güncel fiyatlarının yanında sunulan kampanyalar ve finansman seçenekleri de yeni otomobil satın almayı düşünenler için önemli bir rol oynuyor.

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İçerikten Görseller

BYD Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
BYD Tang

BYD Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

BYD Tang

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
BYD SEAL 4.077.000 TL 3.772.000 TL
BYD SEALION 7 4.190.000 TL -
BYD TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL Kampanyası: 305 Bin TL İndirim

BYD, Ekim 2026 döneminde SEAL modeli için 305.000 TL indirim avantajı sunuyor. Markanın resmi fiyat listesinde BYD SEAL Excellence'ın tavsiye edilen liste fiyatı 4.077.000 TL olarak belirtilirken kampanyalı liste fiyatı 3.772.000 TL seviyesine düşüyor.

BYD TANG Kampanyası: 1 Milyon TL'ye %1,99'dan Başlayan Faiz

BYD TANG satın almayı düşünen ticari müşteriler için ekim ayına özel finansman kampanyası sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99'dan başlayan faiz oranı fırsatı bulunuyor.

31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli kampanya, tüzel müşterilere ve belirtilen koşulları sağlayan şahıs şirketlerine yönelik olarak uygulanıyor. Finansman koşulları anlaşmalı kuruluşlara ve başvuru sahibinin durumuna göre değişebiliyor. Kampanya stoklarla sınırlı ve katılan bayilerde geçerli.

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