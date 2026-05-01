Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Çinli Dev Almanya’ya Giriyor: BYD, Volkswagen Fabrikası İçin Masada

Çinli otomobil devi BYD’nin, Volkswagen’in Almanya’daki fabrikası için görüşmelere başladığı öne sürüldü. İddialar doğruysa, Avrupa’da üretim dengeleri değişebilir.

Çinli Dev Almanya’ya Giriyor: BYD, Volkswagen Fabrikası İçin Masada
Deniz Şen

CarNewsChina, Çinli otomotiv devi BYD ile Alman üretici Volkswagen arasında dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Ortaya atılan bilgilere göre BYD, Volkswagen’in Dresden’deki 'şeffaf fabrika' olarak bilinen tesisinin bir bölümünü devralmak üzere görüşmelere başladı.

Söz konusu hamlenin, BYD’nin Avrupa’daki üretim kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Şirketin tesise yatırım yaparak fabrikanın bir kısmında tamamen elektrikli araç üretimi gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

İçerikten Görseller

Çinli Dev Almanya’ya Giriyor: BYD, Volkswagen Fabrikası İçin Masada
13
14

BYD, Dresden tesisinin tamamını değil, belirli bir bölümünü kullanmayı hedefliyor.

13

Bu alanın elektrikli araç üretimine ayrılması planlanırken, fabrikanın diğer kısmının ise farklı projeler için değerlendirilmesi gündemde. Dresden’deki tesis, Volkswagen için sembolik öneme sahip olsa da üretim tarafında dönüşüm geçiriyor. Şirketin bu fabrikayı daha çok araştırma ve inovasyon merkezi haline getirme planları bulunuyor.

'Avrupa’da üretim hamlesi' hızlanabilir.

14

BYD’nin böyle bir adım atması, Avrupa’da yerel üretim yapma hedefi açısından kritik olabilir. Özellikle Avrupa Birliği’nin Çinli üreticilere uyguladığı ek vergiler düşünüldüğünde, 'Avrupa’da üretim' stratejisi şirket için büyük avantaj sağlayabilir.

Henüz resmî açıklama yok.

Şu an için ne BYD ne de Volkswagen cephesinden iddiaları doğrulayan resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak Volkswagen CEO’sunun daha önce Avrupa’daki atıl kapasitenin paylaşılabileceğine yönelik açıklamaları, bu tür bir iş birliğinin tamamen ihtimal dışı olmadığını gösteriyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

BYD Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

Nokia'nın Değeri 1 Yılda 3 Katına Çıktı: "Battı, Bitti" Denilen Nokia Ne Yaptı da 18 Yılın Zirvesine Ulaştı?

Nokia'nın Değeri 1 Yılda 3 Katına Çıktı: "Battı, Bitti" Denilen Nokia Ne Yaptı da 18 Yılın Zirvesine Ulaştı?

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com