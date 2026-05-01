Çinli otomobil devi BYD’nin, Volkswagen’in Almanya’daki fabrikası için görüşmelere başladığı öne sürüldü. İddialar doğruysa, Avrupa’da üretim dengeleri değişebilir.

CarNewsChina, Çinli otomotiv devi BYD ile Alman üretici Volkswagen arasında dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Ortaya atılan bilgilere göre BYD, Volkswagen’in Dresden’deki 'şeffaf fabrika' olarak bilinen tesisinin bir bölümünü devralmak üzere görüşmelere başladı.

Söz konusu hamlenin, BYD’nin Avrupa’daki üretim kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Şirketin tesise yatırım yaparak fabrikanın bir kısmında tamamen elektrikli araç üretimi gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

BYD, Dresden tesisinin tamamını değil, belirli bir bölümünü kullanmayı hedefliyor.

Bu alanın elektrikli araç üretimine ayrılması planlanırken, fabrikanın diğer kısmının ise farklı projeler için değerlendirilmesi gündemde. Dresden’deki tesis, Volkswagen için sembolik öneme sahip olsa da üretim tarafında dönüşüm geçiriyor. Şirketin bu fabrikayı daha çok araştırma ve inovasyon merkezi haline getirme planları bulunuyor.

'Avrupa’da üretim hamlesi' hızlanabilir.

BYD’nin böyle bir adım atması, Avrupa’da yerel üretim yapma hedefi açısından kritik olabilir. Özellikle Avrupa Birliği’nin Çinli üreticilere uyguladığı ek vergiler düşünüldüğünde, 'Avrupa’da üretim' stratejisi şirket için büyük avantaj sağlayabilir.

Henüz resmî açıklama yok.

Şu an için ne BYD ne de Volkswagen cephesinden iddiaları doğrulayan resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak Volkswagen CEO’sunun daha önce Avrupa’daki atıl kapasitenin paylaşılabileceğine yönelik açıklamaları, bu tür bir iş birliğinin tamamen ihtimal dışı olmadığını gösteriyor.