Cadillac, CES 2021'de İki Yeni Konsept Aracını Tanıttı

Cadillac, dün başlayan ve perşembe gününe kadar sürecek olan CES 2021 etkinliğinde iki yeni konsept aracını gösterdi. General Motors'un alt kuruluşlarında geliştirilen diğer otomobiller hakkında da yeni detaylar paylaşıldı.

Dün başlayan ve 14 Ocak Perşembe'ye kadar devam edecek olan CES 2021 etkinliğinde şirketler yeni ürünlerini göstermeye devam ediyor. Her çeşit sektörden şirketin katıldığı etkinlikte bizi nasıl bir geleceğin beklediğine dair konseptler de gösteriliyor. Konseptlerinden birini gösteren şirketler arasına bu kez General Motors 'un alt kuruluşu Cadillac da eklendi.

Cadillac, CES etkinliğinde tasarladığı iki yeni bir konsept aracını gösterdi. Bu konseptlerden birisi daha önce de birkaç örneğini gördüğümüz VTOL (Dikey kalkış ve iniş) araçlarının arasına eklenecek yeni bir konsept olurken diğeri kişisel otonom bir araç oldu.

Cadillac'ın yeni konseptleri:

Cadillac, VTOL aracı hakkında çok fazla detaya girmedi. Ancak aracın fotoğrafları ve paylaşılan bazı detayları şimdiden birçok kişiyi heyecanlandırdı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan tek kişilik bu VTOL, 90 kW bataryaya ev sahipliği yapacak ve saatte 90 kilometre hıza kadar ulaşabilecek.

Şirketin ikinci konseptiyse "Kişisel Otonom Araç" ismiyle tanıtıldı. Tekerlekler üzerinde otonom bir şekilde hareket eden bir kutu görünümüne sahip olan bu konsept, şirketin açıklamasına göre "mobil oturma odası" işlevi görecek. Aracın içi kullanıcının isteğine göre düzenlenebilecek. Şirketin ana fikri kullanıcılarına rahatlayabilecekleri bir ortam sunmak.

General Motors'tan diğer haberler:

Cadillac'ın üst kuruluşu General Motors, Chevrolet tarafından piyasaya sürülecek olan süper lüks elektrikli otomobili Celestiq hakkında daha fazla detay paylaştı. Şirket, aracın her koltuğa özel akıllı tavan camına sahip olacağını ve bu camların birbirinden bağımsız olarak özelleştirilebileceğini belirtti. Bununla birlikte aracın baştan sona bir ekrana sahip olacağı da açıklandı.

Cadillac tarafında da Lyriq SUV'si hakkında bir haber verildi. Şirket, Lyriq SUV'nin kabininde Unreal Engine kullanılacağını belirtirken Super Cruise sürücü asistanının standart olarak sunulacağını söyledi. Araç, boyutu 50-200 kW arasında değişen "Ultium" batarya sistemini kullanan ilk General Motors modeli olacak.