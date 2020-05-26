CoD: Black Ops 4'ün İptal Edilen Hikaye Modundan Görüntüler

Call of Duty: Black Ops 4, popüler birinci şahıs serisinin hikaye modu olmayan ilk ve tek oyunu olmuştu. Ancak şimdi, oyunun iptal edildiği öne sürülen hikaye moduna ait görüntüler ortaya çıktı.

Call of Duty serisi yıllar boyunca beğeni toplayan hikaye içerikleriyle öne çıktı. Ancak 2018 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 4, hikaye modu olmadan gelerek seride bir ilk olmuştu. Sadece çok oyunculu modları içeren oyun, hikayeye önem veren hayranlar tarafından eleştirilmişti.

Geliştirici Treyarch, Call of Duty: Black Ops 4 için hikaye modunun hiçbir zaman planları arasında olmadığını söylese de şimdi, oyunun hikaye modunun sonradan iptal edildiğini ortaya koyan bazı görüntüler ortaya çıktı. Black Ops 4'ün hikaye moduna ait olduğu öne sürülen bir oynanış videosu, Reddit'te paylaşıldı.

Black Ops 4'ün hikaye modunu gösteren oynanış videosundaki görevde Aquilus adlı bir şirketin CEO'sunun bulunması isteniyor. Hikayenin erken aşamalarında geçen görevde karakterin manastır ve deniz ürünleri restoranının yer aldığı bir bölgede savaştığı görülüyor. Karakter modelleri henüz tamamlanmamış olsa da, görev genel hatlarıyla tasarlanmış.

Hikaye görüntülerinin geçtiği bölge, Black Ops 4 çok oyunculu haritası Seaside'dan modellenmiş gibi görünüyor. Activision ve Treyarch her ne kadar hikaye modu üzerinde çalışmadıklarını öne sürseler de, oynanış görüntüleri gelişimin bir noktaya kadar ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor.

Daha önceki raporlar hikaye modunun iptal edilmeden önce iddialı bir şekilde 2v2 çok oyunculu mekaniği içerdiğini iddia ediyordu. Söylentilere göre ardından hikayenin daha geleneksel tek oyunculu bir campaign moduna dönüştürüldü. Ancak bu fikir de iptal edildi ve serinin ilk battle royale modu Blackout'a evrildi.

Call of Duty: Black Ops 4'ün hikaye moduna ait görüntüler: