Şu sıralar daha çok Microsoft-FTC davası ile gündemde olan Activision, bugünse Call of Duty serisinin en yeni oyunu Modern Warfare II ile ilgili tuhaf şekilde gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre Nicki Minaj ve 21 Savage, operatör olarak oyuna dahil olacak.

FPS dünyasının en köklü serilerinden Call of Duty, son oyunu Modern Warfare II ile on binlerce oyuncuya aynı anda ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Oyun, özellikle çevrimiçi dünyasında aktif olarak varlığını sürdürüyor.

Öte yandan 2019’da yeniden ayaklandırılan Modern Warfare serisiyle birlikte Activision, daha yeni nesil oyunculara da hitap etmek için ünlü isimleri de oynanabilir karakterler olarak oyuna eklemişti. Bugün, bu isimler arasına katılacak iki yeni operatör ortaya çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare II’ye Nicki Minaj ve 21 Savage geliyor:

Call of Duty dünyasının ünlü ‘leaker’ı HeyImAlaix, son yaptığı paylaşımda Modern Warfare 2’ye Nicki Minaj ve rap sanatçısı 21 Savage’ın geleceğini iddia etti. Üstelik her iki ismin de operatör, yani oynanabilir karakter olacağını öne sürdü.

İddiayı destekleyen bir açıklama veya görsel henüz bulunmuyor. Activision, geçmiş dönemde Messi, Pogba, Mortal Kombat’tan Shredder ve Neymar Jr gibi oyun dünyasıya alakasız isimleri de operatör olarak oyuna eklemişti.