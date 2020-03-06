Call of Duty: Warzone'un Çıkış Tarihi İçin Yeni İddia

Call of Duty: Modern Warfare'in battle royale modu ile ilgili yepyeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre Warzone olarak isimlendirilen yeni mod, aslında ücretsiz, ayrı bir Call of Duty oyunu olacak. İddiaya göre Warzone oynamak için Modern Warfare'a sahip olmanız gerekmeyecek.

Call of Duty: Modern Warfare'in ikinci sezon güncellemesinde keşfedilen ipuçları, oyuna yakında battle royale modu geleceğine işaret ediyordu. Yeni bir sızıntı, Warzone olarak adlandırılan modun geleceği tarihi de ortaya koyuyor.

Daha önce güvenilir sızıntılara imza atan Twitter kullanıcısı Okami, merakla beklenen battle royale modunun 10 Mart'ta PS4, Xbox One ve PC'ye geleceğini öne sürüyor. Ayrıca Warzone'un oynaması ücretsiz olacağını ve ayrı bir sunucuya sahip olacağını belirtiyor. Yani Call of Duty: Warzone, Modern Warfare'ın bir modu gibi gösterilmesine rağmen aslında ücretsiz ayrı bir oyun olacak.

Okami ayrıca modun sadece takımlar halinde oynanabileceğini de belirtiyor. Call of Duty: Warzone'un 200 kişilik bir battle royale modu olacağına dair söylentiler göz önüne alındığında, takımlar halinde oynanabilecek olması mantıklı görünüyor. Ayrıca geri dönen serinin yeni oyunu Modern Warfare 2'nin bu yıl geleceğini de ortaya koyuyor.

Call of Duty: Modern Warfare'e yeni eklenen 'Bazaar' isimli haritada Warzone'un çıkış tarihine işaret ettiğini söyledikleri bir ipucu daha keşfedilmişti. Bu ipucu ise Warzone'un 3 Mart'ta tarihinde çıkış yapacağına işaret ediyordu.

Elbette Activision ve Infinity Ward'dan resmi açıklama gelene kadar tüm bu bilgiler söylenti olarak kalacak. Yine de Warzone'un çok yakında geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.