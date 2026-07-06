Caviar, şimdiye kadarki sızıntılara dayanarak daha tanıtımına 2 ay olan katlanabilir iPhone’un ultra lüks versiyonunu duyurdu.

Apple, bu eylülde gerçekleştireceği iPhone lansmanında yıllardır beklenen yepyeni bir ürünü bizlerle buluşturacak. Teknoloji devi, ilk katlanabilir iPhone olması beklenen iPhone Ultra modelini resmen tanıtacak. Tabii bu telefonun tanıtılmasına daha 2 ay gibi bir süre var. Ancak şimdiden birçok gelişme yaşanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Caviar, iPhone’ların ultra lüks versiyonlarını üretmesiyle tanınan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, daha piyasaya sürülmeyen katlanabilir iPhone’un lüks versiyonunu yaptı. Bu versiyon, şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntı ve söylentilere dayanarak oluşturuldu. Tabii ki henüz telefon resmî olmadığı için şimdilik sadece ön talep alınıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda 728 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlara sahip Caviar’ın özel katlanabilir iPhone koleksiyonu

Caviar tarafından hazırlanan bu özel koleksiyon, her biri dünya genelinde sadece 19 adetle sınırlı üretilecek dört farklı modelden oluşuyor. Şirket, bu tasarımlarla Apple'ın en üst segment cihazlarında genellikle tercih ettiği sade ve kısıtlı renk paletinin dışına çıkmayı hedeflediğini belirtmiş. Modellerin en dikkat çekici ortak noktası ise arka panelde yer alan üç boyutlu belirgin bir Apple logosu.

Koleksiyonun Titan modeli 13.840 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu modelde siyah PVD kaplamalı titanyum gövde, siyah renkli hakiki timsah derisiyle birleştirilmiş. Bir üst basamakta ise 14.270 dolarlık fiyatıyla Dark Cherry modeli var. Apple’ın tanıtmasını beklediğimiz özel yeni rengindeki bu üründe timsah derisi ve 24 ayar altın kaplama bulunuyor.

Daha dagösterişli bir şeyler arayanlar için ise 15.270 (714 bin TL) dolar değerindeki Silver var. Standart titanyum üst yarıyı tamamen som gümüşle değiştirirken, siyah timsah derisi tutuş alanını koruyor ve arkasında som gümüşten üretilmiş bir 3D Apple logosu taşıyor. En üst seviye ise 15.560 dolar (728 bin TL) değerindeki Gold. Caviar bu modelde deri kaplamadan vazgeçerek altın ipliklerle dokunmuş özel bir karbon fiber kompozit malzeme kullanmış. Cihazın çerçevesi 24 ayar altınla kaplanırken, arkadaki üç boyutlu Apple logosu ise 18 ayar katı altından dökülmüş. Şirket, bu ultra lüks tasarımın Apple’ın yaklaşmakta olan 50. yıl dönümüyle bağdaştırıldığını ifade ediyor.