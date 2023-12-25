Cem Karaca'nın hayatına odaklanacak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden tanıtım fragmanı paylaşıldı. İşte filmle ilgili tüm bilmeniz gerekenler.

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'deki rock müziğin mimarlarından biri olan Cem Karaca’yı anlatacak bir filmin geleceği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada Karaca’yı Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve daha birçok yapımda karşımıza İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı duyurulmuştu.

Fikri Harika Prodüksyion ve Aytaç Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen film hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. "Cem Karaca’nın Gözyaşları" olarak adlandırılan yapımdan ilk tanıtım fragmanı geldi.

Cem Karaca’nın Gözyaşları tanıtım fragmanı

Yaklaşık 37 saniyelik fragman, filme küçük bir bakış atmamızı sağlıyor. Net olarak gösterilmese de İsmail Hacıoğlu’nun Cem Karaca olarak nasıl görüneceği hakkında bir fikir alabiliyoruz. Yapımda efsane sanatçının yaşamını izleyeceğiz.

Cem Karaca’nın Gözyaşları kadrosu

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yönetmen koltuğunda Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz gibi filmlerin de arkasındaki isim Yüksel Aksu oturuyor. Senaryoyu ise Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme alıyor.

Oyuncu kadrosuna baktığımızda ise İsmail Hacıoğlu’na ek olarak Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Karaman, Melisa Döngel ve Alper Saldıran gibi isimleri görüyoruz.

Cem Karaca’nın Gözyaşları vizyon tarihi

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi, 26 Ocak 2024 günü vizyona girecek.