Usta komedyen Cem Yılmaz’dan dizi müjdesi geldi. Geçtiğimiz gün, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galasını yapan Yılmaz, G.O.R.A filminin iz bırakan karakterlerinden Erşan Kuneri'ye dizi yapmak istediğini açıkladı.

Türk sinema tarihinin en üretken ve başarılı isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk oldu. Esprili bir havada geçen sohbetin en dikkat çekici bölümlerinden biri, G.O.R.A filminin sevilen karakteri Erşan Kuneri ile ilgiliydi. Yılmaz, aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan kült karakteri televizyon ekranına taşımak istediğini söyledi.

Ünlü komedyenin 2004 yapımı G.O.R.A filminde canlandırdığı dört karakterden biri olan Erşan Kuneri, erotik film yapımcısı olarak karşımıza çıkmıştı. Yılmaz, Erşan Kuneri dışında Arif Işık, Komutan Logar ve Kubar karakterlerine de hayat vermişti.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri karakterini dizi yapmak istiyor

Sık sık, “Erşan Kuneri'yi neden film yapmıyorsun” sorusu ile karşılaştığını söyleyen ünlü komedyen ve yapımcı, söz konusu karakterin erotik filmler dönemine denk geldiğine dikkat çekti. Erşan Kuneri’nin, ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçteki kahraman olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Komik bir karakter. Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti… Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü, dil, muhataplar, filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için başka bir platforma yapmayı planlıyorum, bir dizisini. Bir dizi yapmayı düşünüyorum; Erşan Kuneri hayatı ve eserleri diye…”

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı, senaristliğini ise Cem Yılmaz ve kardeşi Can Yılmaz’ın üstlendiği G.O.R.A, vizyonda kaldığı 36 hafta boyunca 4 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş ve toplamda 25 milyon TL gişe hasılatı toplamıştı. Ünlü komedyenin yeni filmi Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet ise 17 Ocak’ta vizyona girecek.