Karakomik Filmler'i İzleyenlerden Gelen İlk Yorumlar

Cem Yılmaz'ın iki filmden oluşan yapımı Karakomik Filmler, bugün vizyona girdi. İşte sosyal medyada filmi izleyenlerden gelen ilk yorumlar.

Geçtiğimiz ay yayınlanan fragmanlarıyla izleyicilerde büyük bir heyecan uyandıran Karakomik Filmler, sonunda bugün vizyona girdi. Komedisiyle ve kişiliğiyle ülkemizde oldukça sevilen isimlerden olan Cem Yılmaz’ın yeni yapımını izleyenler, sosyal medyada film hakkında hem olumlu hem olumsuz çok sayıda eleştiri yaptı.

Cem Yılmaz’ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği Karakomik Filmler; Kaçamak ve 2 Arada olmak üzere iki orta metrajlı yapım olarak bugün izleyicileriyle buluştu. Film, Cem Yılmaz’ın her yapımında olduğu gibi oyuncu kadrosuyla da izleyenlerini sevindiriyor ancak filmi izleyenler, büyük görüş ayrılıkları yaşıyor.

Karakomik Filmler'e sosyal medyadan gelen ilk yorumlar:

Film, sosyal medyada izleyicilerinden olumlu eleştiriler alıyor alsa da filmi beğenmeyenler de yok değil. Birçok insan, filmin Cem Yılmaz kalitesinde olmadığını savunuyor ve beğenmediklerini söylüyor.

G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Av Mevsimi gibi filmlerde emeği geçen Cem Yılmaz’ın yeni filmi için beklentiler epey yüksekti. Dolayısıyla olumsuz eleştirilerin çoğu Cem Yılmaz’ın yeni filminin eski filmlerine göre çok daha düşük seviyede olduğu yönündeydi ancak Cem Yılmaz’ın filmlerinde yaptığı göndermeler ve betimlemeler övülmeye devam ediliyor.

Karakomik Filmler’in ilk filmi olan Kaçamak, birlikte kafa dağıtmak isteyen bir grup erkeğin kaldığı otelde geçiyor. Hikâye genel olarak bu erkeklerin kaldığı otele yakın bir araziye inen uzaylılarla yaşanılanları ele alıyor.

İkinci film olan 2 Arada filmi ise fragmanda birinci filme göre daha dramatik bir izlenim bırakıyordu. Filmin tüm hikâyesi bir arabalı vapurda geçiyor ve oyuncu kadrosu da Kaçamak filmi kadar güçlü.

Film hakkında bu kadar büyük görüş ayrılıkları bulunuyorken kesin bir fikre kapılmamanız en iyisi olacaktır. Sonuçta her filmden beklenen şeyler ve alınan zevk kişiden kişiye göre değişiyor. Bu yüzden bizce filmi kendi gözlerinizle görmeden genel bir fikre kapılmayın. Siz de Cem Yılmaz'ın yeni yapımını izlediyseniz aşağıdaki bölümden yorum yaparak görüşünüzü belirtebilirsiniz.