Bugün medyada, Changan isimli Çinli otomobil markasının, Alsvin isimli otomobilini Türkiye'ye 295 bin TL'den getireceği iddiası yer aldı. Ancak bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. İşte işin aslı...

Gün geçmiyor ki ana akım medya da aslı astarı olmayan bir haber gündem olmasın. Bu kez konumuz, Changan isimli bir otomobil markası. Çinli marka, son günlerde bazı haber sitelerinde sık sık karşımıza çıkıyor. Haber sitelerinin iddialarına göre şirket, "Alsvin" isimli otomobilini Türkiye'ye getirecek ve aşırı uygun bir fiyat karşılığında satacak. Hatta bu otomobil için 295 bin TL şeklinde satış fiyatları telaffuz ediliyor.

Değerli okurlarımız; böyle bir şey ne yazık ki mümkün değil. Biz de isteriz birkaç yüz bin TL karşılığında sıfır otomobiller satın alalım. Ancak bu mümkün değil. Gelin hep birlik Changan Alsvin'in fiyatına, bu otomobilin hikâyesine ve bugün Türkiye'ye gelse kaç paradan satılacağına yakından bakalım...

Diğer her şeyden önce: Kaynakların SUV fotoğrafıyla süslediği Changan Alsvin, aslında böyle görünüyor:

Ana akım medya, söz konusu otomobil ile ilgili haberlerinde genelde SUV fotoğrafı gösterip, insanları heveslendiriyorlar. Ancak bu doğru değil. Türkiye'ye geleceği söylenen otomobil, giriş seviye bir sedan. 1.4 litrelik ve 1.5 litrelik BlueCore motorlarla satışa sunulan otomobil, sırasıyla 99 ve 105 beygir güç üretim değerine sahip. Ana akım medya, SUV görseller kullandığı aracın, özellikleri itibarıyla Fiat Egea'ya rakip olduğunu söylüyor. Bunun kısmen doğru bir bilgi olduğunu söylemek mümkün.

Google araması yaptığınız zaman karşınıza çıkacak bazı haberler:

Yukarıdaki ekran görüntüsü, ana akım medyanın olayı nasıl ballandıra ballandıra anlattığını gözler önüne seriyor. İşin aslıysa çok başka...

Şunu söyleyelim: Bu otomobil artık Çin'de bile satılmıyor...

Changan Alsvin, piyasaya sürüldüğü dönemde Çin'de satılan bir otomobildi. Ancak marka, sektördeki değişim rüzgârına ayak uydurdu ve artık çok daha lüks otomobiller üretiyor. Evet, Alsvin'in satıldığı ülkeler yok değil. Yaptığımız araştırmalarda, Changan Alsvin'in Pakistan başta olmak üzere Aruba, Angola ve Panama gibi Türkiye'nin klasmanında olmayan ülkelerde satıldığını görüyoruz.

Changan Alsvin nerede üretiliyor?

Yaptığımız araştırmalarda, pek çok ülke pazarına çoktan girmiş olan Changan'ın, Alsvin'i Çin ile Pakistan'da ürettiği sonucuna ulaşıyoruz. Araç, muhtemelen Çin'deki fabrikadan diğer ülkelere ihraç ediliyor. Changan Pakistan'ın internet sitesini ziyaret ettiğimizde, "Pakistan'ın en iyi sedanı" ifadesi kullanıldığını gördük. Buradan, Changan Alsvin'in Pakistan'da popüler bir otomobil olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

Gelelim en önemli meseleye: Bu otomobilin fiyatı ne kadar?

Changan Alsvin, Çin'de satılmadığı için fiyat bilgisi edinemedik. Ancak bu otomobil, satıldığı ülkelerin çoğunda 14 bin dolar bandında satılıyor. Donanım paketi yükseldikçe, fiyat da artıyor. Gelin şimdi bir hesap yapalım. Çin'den fiyat alamadığımız ve diğer ülkelerin neredeyse hepsinde de 14 bin doları gördüğümüz için, Türkiye'ye geliş fiyatının yine 14 bin dolar olduğunu varsayalım ve aracın tahmini Türkiye fiyatını hesaplayalım.

Changan Alsvin'in Türkiye'ye giriş fiyatı 833 bin TL'nin altında olmaz, olamaz!

*Changan Pakistan'ın internet sitesinden aldığımız görüntü. Fiyatlar, 4 milyon 149 bin Pakistan rupisinden başlıyor. Bu tutar, 14 bin 607 dolara denk geliyor.

Changan Alsvin, Türkiye'ye büyük olasılıkla Çin'den ithal edilecek. Bu gerçek doğrultusunda; Changan Alsvin'in yüzde 40 ilave gümrük vergisine de tabii olacağını söylemek mümkün. Elbette ÖTV ile KDV de var. Üstelik Türkiye'de verginin vergisini ödediğimiz için otomobil üzerine binen vergileri tek tek çarpmak gerekiyor. Buna göre;

Aracın Türkiye'ye giriş fiyatı 385.820 TL olur.

olur. ÖTV (%80'lik dilimde olur), KDV (%20) ve gümrük vergisini (%54) buna eklediğimizde; 1 milyon 283 bin 391 TL gibi bir fiyatla karşılaşırız ki bu fiyat, Türkiye'de kabul edilebilir değil.

Diyelim ki araç Çin'den değil de ilave gümrük vergisinden etkilenmemek için Pakistan'dan gönderildi. Devletin de yüzde 0 gümrük vergisi uygulanmasına karar verdiğini varsayalım. Bu durumda;

Aracın Türkiye'ye giriş fiyatı yine 385.820 TL olur.

olur. ÖTV (%80'lik dilimde olur) ve KDV'yi (%20) eklediğimizde; 833 bin 371 TL şeklindeki fiyatla karşılaşırız. En ucuz Fiat Egea'nın 752 bin TL olduğunu hatırlatalım...

"295 bin TL" iddiaları nereden çıktı?

Ana akım medyanın balıklama daldığı 295 bin TL iddiasının nereden çıktığını da araştırdık. Meslektaşlarımız, Changan Alsvin için oluşturulan Vikipedi sayfasına girmişler ve üçüncü nesil Alsvin başlığının altında, bu aracın 49 bin 900 yuandan başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini görmüşler. Bu tutar 7.000 dolar civarına denk geliyor ve yukarıdaki hesabı 7.000 dolar üzerinden yaptığımızda, Çin'den gelecek versiyon için 534 bin 704 TL, Pakistan'dan gelecek yüzde 0 gümrük vergili versiyon için de 347 bin 211 TL şeklinde tutarlarla karşılaşıyoruz. Ancak bu rakamların hiçbir geçerliliği yok. Neden?

Vikipedi'den alınan rakam, Çin'in sahibinden.com'u gibi düşünebileceğiniz Autohome isimli bir internet sitesinden alınma. Ayrıca o başlangıç fiyatı, 2017'den kalma. Vikipedi'de bulunan bağlantıya tıkladığımızda ise artık böyle bir fiyat kalmadığını görüyoruz. Yani veri güncel değil. Siz, siz olun medyanın size hayal satarak tık avcılığı yapmasına izin vermeyin.