Charlie Chaplin hem yapımcılığını yaptığı hem de yönetmen koltuğuna oturduğu işlerinde başrolde oynaması herkesi kendisine hayran bırakmayı başarmış birisidir. Yaşamı boyunca birçok işte rol aldı, biz de sizler için Charlie Chaplin'in IMDb'ye göre en iyi 10 filmini listeledik.

Yaşadığı yoksul hayat ve zorlu geçen bir çocukluk sonucunda sahnelerde performans göstermesiyle oyunculuk kariyerine başlayan ve oyunculuğun kendisinde “bir çeşit yeteneğe sahip olduğu hissini verdiğini” söyleyen Charlie Chaplin bir sürü popüler filmde rol almıştır.

Sessiz film zamanlarının en bilindik isimlerinden olan Charlie Chaplin’in IMDb’ye göre en iyi 10 filmini sizler için listeledik.

IMDb’ye göre en iyi 10 Charlie Chaplin filmi

A King In New York (New York’ta bir Kral)

The Pilgrim (Şarlo Kaçak)

Monsieur Verdoux (Mösyö Verdoux)

Limelight (İlgi Odağı)

The Circus (Sirk)

The Gold Rush (Altına Hücum)

The Kid (Yumurcak)

The Great Dictator (Büyük Diktatör)

City Lights (Şehir Işıkları)

Modern Times (Modern Zamanlar)

Chaplin'in son kez başrolde oynadığı film: A King in New York (New York’ta bir Kral)

Yıl: 1957

Tür: Komedi, Parodi

IMDb puanı: 7.1 _1

Oyuncular: Charlie Chaplin, Maxine Audley, Jerry Desmonde

Charlie Chaplin’in yönettiği bu filmde küçük oğlu Michael John da ona eşlik ediyor. Charlie Chaplin’in son kez başrolde oynadığı New York’ta bir Kral filmi onun rol aldığı en iyi filmlerden birisi. Bu filmde Kral Shahdov karakteriyle karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne beş parasız gelen bir hükümdara can veriyor.

McCarthy komünist avı döneminin aynı zamanda Amerika siyasetinin alaycı bir tavırla sergilendiği bu film ilginizi çekebilir.

Sevilen sessiz filmlerinden sadece birisi: The Pilgrim (Şarlo Kaçak - Hacı)

Yıl: 1923

Tür: Komedi, Sessiz

IMDb puanı: 7.4

Oyuncular: Charlie Chaplin, Edna Purviance, Syd Chaplin

Chaplin ve Edna Purviance'ın başrollerini paylaştığı film, 1923 tarihinde yayınlanmıştır. Film, kaçak bir mahkum olan Hacı’nın kıyafetlerini değiştirmek için bakan’ın giysilerini çalmasıyla başlar. Bu sessiz komedi filmini izlerken eğleneceğinizden eminiz.

Konusuyla dikkatleri çeken: Monsieur Verdoux (Mösyö Verdoux)

Yıl: 1947

Tür: Komedi, Dram

IMDb puanı: 7.9

Oyuncular: Charlie Chaplin, Marilyn Nash, Martha Raye

Yine Charlie Chaplin’in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolü üstlendiği bu film 1947 yapımı bir kara komedi filmidir.

Henri Verdoux karakteri, 1929 yılındaki Dünya Ekonomik Bunalımından etkilenmiş bir bankacıdır. Ancak bakması gereken bir ailesi olduğu için para kazanmak zorundadır, bu yüzden de kendisine yeni bir iş ilanı açar. Bu yeni işte zengin kadın avcılığından başka bir şey değildir. Zengin dul kadınları baştan çıkarır ve onlarla evlenir daha sonrasında ise onları öldürür ve bütün miraslarına el koyar.

İlginç bir konuyu ele alan hem dram hem de komedi yönü ağır basan bu filme bakmak isteyebilirsiniz.

Kendi yazdığı kitabı Footlights'a dayanan filmi: Limelight (İlgi Odağı)

Yıl: 1952

Tür: Komedi, Dram

IMDb puanı: 8.1

Oyuncular: Charlie Chaplin, Claire Bloom, Buster Keaton

Charlie Chaplin’in bu filmde yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmesinin yanı sıra filmin müziklerini de kendisi bestelemiştir. Başrollerini Claire Bloom ile paylaştığı bu film şöhreti solan bir komedyenle intihara meyilli bir balerinin ortak isteklerinde buluşmasını anlatır.

Al Ernest Garcia, Merna Kennedy ve Henry Bergman gibi isimlerle başrolü paylaştığı: The Circus (Sirk)

Yıl: 1928

Tür: Romantik komedi

IMDb puanı: 8.2

Oyuncular: Charlie Chaplin, Merna Kennedy, Henry Bergman

1928 yılında izleyicisiyle buluşan Sirk filmi Chaplin'in en ünlü filmlerinden biri. Filmde Chaplin polis tarafından kovalanırken yolunun bir sirke düşmesini ve orada yıldız haline gelen bir serserinin hayatını ve maceralarını anlatır.

O zamanların gündeminde olan Klondike altın arayış konusunu anlatan: The Gold Rush (Altına Hücum)

Yıl: 1925

Tür: Komedi, Dram

IMDb puanı: 8.2

Oyuncular: Charlie Chaplin, Georgia Hale, Mack Swain

Charlie Chaplin, Altına Hücum filminde de yine o zamanların konusuna değinen Klondike Altına Hücumu için Alaska’ya giden insanları konu alıyor. Chaplin’in bir maden arayıcısını canlandırdığı bu filmde, Alaskaya altın aramak için giderken çektiği sıkıntılar, düştüğü komik durumlar ve burada aşkı bulmasını konu alır.

İçerdiği dramayla herkesin yüreğini acıtacak bir film: The Kid (Yumurcak)

Yıl: 1921

Tür: Dram, Sessiz

IMDb puanı: 8.3

Oyuncular: Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance

Yumurcak filmi, Chaplin’in filmleri arasında en otobiyografik unsurlara sahip olan filmi olarak bilinir. Chaplin, filmde terk edilmiş bir çocukla ilgilenir. Birlikte fakir bir mahallede yaşarlar ancak gayet mutludurlar. Ancak bu mutlulukları çok uzun sürmez çünkü bazı olaylar aralarındaki ilişkiyi tehlikeye atacaktır.

İçerdiği politik mesajlar dolayısıyla çokça eleştirilen: The Great Dictator (Büyük Diktatör)

Yıl: 1940

Tür: Komedi, Savaş

IMDb puanı: 8.4

Oyuncular: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie

1940 yılında yayınlanan bu film IMDb’de yüksek puan almayı başarmış filmlerin arasına girmiştir. Chaplin’in Paulette Goddard ile başrolleri paylaştığı bu filmi kendisinin ilk sesli filmidir. Çoğu filminde olduğu gibi zamanında olan olayların gerçek yüzlerini alaycı bir üslupla eleştiriyor.

Charlie Chaplin, Adolf Hitler’in parodisi olan Adenoid Hynkel karakterini canlandırır. Bu karakter imparatorluğunu genişletmeye çalışırken fakir bir Yahudi berberin Hynkel rejiminin zulmünden kaçınmaya çalışmasına dikkat çeker.

"Kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli": City Lights (Şehir Işıkları)

Yıl: 1931

Tür: Romantik komedi

IMDb puanı: 8.5

Oyuncular: Charlie Chaplin, Virginia Cherrill, Harry C. Myers

Yine yapımcılığını, yönetmenliğini ve müziklerin bestelenmesini Chaplin'in üstlendiği Şehir Işıkları filmi, 1991 yılında Amerika Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" olarak nitelendirildiği için film arşivinde muhafaza edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Charlie Chaplin sokaklarda amaçsızca ve boş bir şekilde dolaşırken çiçekçi bir kızla tanışır. Kızın gözlerinin görmediğini fark eder ve ona yardım etmek amacıyla son parasıyla ondan çiçek satın alır. Kızdan fazlasıyla etkilendiği için zengin bir adamdan bahşişler alarak para biriktirir çünkü amacı kızın tıbbi masraflarını karşılamak istemesidir.

Küçük serseri tiplemesinin son filmi: Modern Times (Modern Zamanlar)

Yıl: 1936

Tür: Romantik komedi

IMDb puanı: 8.5

Oyuncular: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman

Charlie Chaplin'in ilk kez 1914 yılında yarattığı Küçük serseri (Şarlo) tiplemesine dayanan son filmi olan Modern Times, Chaplin’in Büyük Buhran koşullarının nedeni olduğuna inandığı sanayileşme konusunun üzerine yaptığı bir yorumdur.

Chaplin’in karakteri Serseri, sinir krizi geçirip işten atılır. Daha sonrasında ise hapse girer ve serbest bırakılır. Film; karakterimizin hayatı boyunca modern endüstriyel toplumda yaşamak için mücadele etmesini konu alıyor.

Yaptığı işlerle hem övgüler almayı başarmış hem de kendini dünyaya duyurmuş bir isim olan Charlie Chaplin’in IMDb’ye göre en iyi 10 filmini sizler için bir araya getirdik ve listeledik. Umarız ki keyifli bir okuma olmuştur. Bu ve bunun gibi içerikler için Webtekno’yu takip etmeyi unutmayın.