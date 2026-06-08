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ChatGPT'nin Ultra Güvenlik Modu Lockdown Duyuruldu: Peki Neyi Değiştiriyor?

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OpenAI, hassas verilerle çalışan kullanıcılar için ChatGPT'nin Ultra Güvenlik Modu Lockdown seçeneğini duyurdu. Yeni mod; canlı web tarama, ajan modu ve dosya indirme gibi bazı yetenekleri sınırlandırarak prompt injection kaynaklı veri sızıntısı riskini azaltmayı hedefliyor.

ChatGPT'nin Ultra Güvenlik Modu Lockdown Duyuruldu: Peki Neyi Değiştiriyor?
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

ChatGPT artık yalnızca soru sorup cevap aldığımız bir araç değil. Web’e bağlanabiliyor, dosyaları inceleyebiliyor, bazı görevleri bizim adımıza tamamlayabiliyor. Bu yetenekler işleri kolaylaştırıyor ama özellikle hassas veriler söz konusu olduğunda “Peki ya kötü niyetli bir komut araya girerse?” sorusunu da gündeme getiriyor.

OpenAI’ın duyurduğu Lockdown Mode da tam olarak bu endişeye verilen yeni cevaplardan biri. Şirket, bu modu herkesin sürekli açık tutması gereken bir ayar gibi değil; daha korumalı ve kontrollü bir ChatGPT deneyimi isteyen kullanıcılar için gelişmiş bir güvenlik seçeneği olarak konumlandırıyor.

ChatGPT artık bazı kapıları daha sıkı kapatabiliyor

Lockdown Mode’un odağında, yapay zekâ dünyasının en can sıkıcı güvenlik başlıklarından biri olan prompt injection var. Bu saldırı türünde zararlı talimatlar bir web sayfasına, dosyaya ya da ChatGPT’nin okuduğu başka bir içeriğe gizlenebiliyor. Yeni mod, bu talimatların veri sızıntısına dönüşmesini zorlaştırmayı amaçlıyor.

Bunun için ChatGPT’nin dış servislerle bağlantı kuran bazı güçlü özellikleri sınırlanıyor. Lockdown Mode açıkken canlı web tarama önbelleğe alınmış içeriklerle kısıtlanabiliyor, Deep Research ve Agent Mode devre dışı kalıyor, Canvas’ın ağ erişimi kapatılıyor ve ChatGPT dosya indiremiyor. Yani daha fazla güvenlik için biraz konfordan vazgeçiliyor.

Bu özellik kimlerin işine yarayacak?

Lockdown Mode, günlük kullanımda birkaç soru soran kullanıcıdan çok; şirket dokümanları, müşteri bilgileri, kod depoları, finansal veriler veya gizli belgelerle çalışan kişilere hitap ediyor. Çünkü ChatGPT ne kadar çok kaynağa bağlanırsa, kötü niyetli bir yönlendirmenin dışarı bilgi aktarma ihtimali de o kadar kritik hâle geliyor.

Uygun kişisel hesaplarda ve self-servis ChatGPT Business hesaplarında bu ayar, Güvenlik menüsünden açılabiliyor. OpenAI ayrıca Lockdown Mode’un tek bir sohbet için kapatılabileceğini de söylüyor. Ancak önemli bir detay var: Developer Mode ile Lockdown Mode aynı anda kullanılamıyor.

Yeni mod güçlü ama sihirli bir kalkan değil

Burada en kritik nokta şu: Lockdown Mode, prompt injection saldırılarını tamamen ortadan kaldırmıyor. Zararlı talimatlar yine bir dosyanın, web içeriğinin ya da ChatGPT’nin işlediği başka bir verinin içinde yer alabilir. Modun yaptığı şey, bu saldırıların hassas verileri dışarı taşımasını zorlaştırmak.

Yani ChatGPT'nin Ultra Güvenlik Modu Lockdown, “her şeyi çözen tek tuş” değil; daha güvenli kullanım için oluşturulmuş sıkılaştırılmış bir profil. Özellikle kurumlar için doğru erişim izinleri, güvenilir uygulama seçimi ve çalışanların bilinçli kullanımı hâlâ en az bu mod kadar önemli.

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