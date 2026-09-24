ChatGPT'nin Sesli Ajanları Mobilde: E-Postadan Belgeye, İşlerinizi Sesinizle Yönetebileceksiniz

OpenAI, ChatGPT'nin mobil uygulamasına sesli komutlarla belge hazırlama ve e-posta özetleme gibi iş akışlarını çalıştırabilen yeni ajan özellikleri ekledi. Plus ve Pro aboneleri, telefon üzerinden daha kapsamlı çalışma araçlarına erişebilirken ücretsiz ve Go kullanıcıları da bağlı uygulamalarla işlem yapmaya devam edebilecek.

OpenAI, ChatGPT'nin sesli kullanımını yalnızca soru-cevapla sınırlı bırakmıyor. Mobil uygulamaya gelen yeni ajan özellikleriyle kullanıcılar, telefonlarından verdikleri sesli komutlarla e-postalarını özetletebilecek, belge hazırlatabilecek ve farklı iş akışlarını başlatabilecek.

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Plus ve Pro aboneleri, telefonlarındaki Work (İş) sekmesi üzerinden sunum hazırlama, internet sitesi oluşturma ve finans gibi alanlarda çalışan araçlara erişebilecek. Ücretsiz ve Go kullanıcıları ise eklentiler ve bağlı uygulamalar üzerinden mevcut iş akışlarını kullanmayı sürdürecek.

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Sesli komutlar artık iş akışlarını da çalıştırabilecek

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Yeni özelliklerin farkı, sesli sohbetin yanıt vermekle sınırlı kalmaması. Kullanıcı telefonda bir görev tanımladığında ChatGPT, uygun araçları kullanarak bu görevin tamamlanmasına yardımcı olabilecek.

Örneğin hareket hâlindeyken bir e-postadaki bilgileri özetlemesini isteyebilir veya bir belge hazırlatabilirsiniz. Slack mesajlarını özetleme gibi bağlı uygulamalarla çalışan işlemler de sesli komutlarla başlatılabilecek.

Üstelik telefonda başlayan bir çalışma bilgisayarda da sürdürülebilecek. Kullanıcı mobilde başlattığı sohbeti ya da iş akışını masaüstü uygulamasında açarak kaldığı yerden devam edebilecek.

Sesli sohbet ile metin arasında geçiş kolaylaşıyor

OpenAI'nin güncellemesi yalnızca ajanların yapabildikleriyle sınırlı değil. ChatGPT'nin sesli sohbetleri artık daha zengin metin çıktıları sunacak ve kullanıcılar konuşma sırasında ses ile metin arasında daha rahat geçiş yapabilecek.

Bu değişiklik, özellikle uzun görevlerde önemli. Kullanıcı görevi sesle tarif edip sonucu metin üzerinden inceleyebilecek; gerektiğinde aynı çalışma içinde yeniden sesli komut verebilecek.

OpenAI, masaüstünden mobile geçiyor

OpenAI, temmuz ayında masaüstü uygulamasında sesli komutlarla görev tamamlama özelliklerini genişletmişti. Şimdi benzer yetenekleri mobil uygulamaya taşıyor.

Bu değişiklikle telefon, yalnızca ChatGPT ile konuşulan bir ekran olmaktan çıkıp devam eden işlerin yönetilebildiği bir arayüze dönüşüyor. OpenAI'nin yaklaşımı, özellikle bilgisayar başında başlanıp gün içinde telefondan sürdürülen işlerde kendini daha fazla gösterecek gibi görünüyor.

Rakip şirket Anthropic de sohbet ve ortak çalışma arayüzlerini birleştirmeye yönelik adımlar atarken, OpenAI sohbet deneyimi ile çalışma alanlarını şimdilik ayrı tutmaya devam ediyor.