Google'dan Sesli Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live ve Live Extended Thinking Tanıtıldı!

Google, eş zamanlı muhakeme ve 97 dilde anlık çeviri yapabilen yeni sesli yapay zekâ modelleri Gemini 3.8 Live ve Extended Thinking'i duyurdu.

Google, canlı sohbet yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan iki yeni yapay zekâ modeli Gemini 3.8 Live ve Gemini 3.8 Live Extended Thinking'i tanıttı.

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Yapay zekâ destekli sesli etkileşimleri ve karmaşık görev yönetimini yeniden tanımlayan bu modeller, eş zamanlı muhakeme yeteneği, gelişmiş dil desteği ve gerçek zamanlı görsel işleme özellikleriye öne çıkıyor. Google ekosistemine tam entegre şekilde çalışan modeller, hem bireysel kullanıcılar hem de geliştiriciler için üretime hazır çözümler sunuyor.

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Paralel muhakeme ve gelişmiş ses yetenekleri

Hız ve maliyet verimliliği odağıyla geliştirilen Gemini 3.8 Live, akıcı diyalog yeteneğini görsel bağlamla birleştiriyor. Anlık diyalog esnasında 97 farklı dili otomatik olarak tespit edip diller arasında geçiş yapabilen model, arka planda araç ve API çağrılarını çalıştırırken kullanıcıyla konuşmaya kesintisiz devam edebiliyor.

Daha karmaşık iş akışları için tasarlanan Gemini 3.8 Live Extended Thinking ise bir yandan düşünürken diğer yandan konuşabilme (paralel muhakeme) yeteneğine sahip. Model, "Hemen kontrol ediyorum..." gibi doğal sözel ipuçlarıyla isteği aldığını doğruluyor ve arka plandaki çok adımlı işlemleri yürütürken kullanıcıya canlı olarak bilgi aktarmayı sürdürüyor.

Performans ve benchmark sonuçları

Sektör standartlarındaki testlerde üstün başarı gösteren Gemini 3.8 Live Extended Thinking, şu sonuçlara imza attı:

Speech to Speech Quality Index (Artificial Analysis): 82,6 puan ile genel sıralamada 1. sırada yer aldı.

Big Bench Audio: %97,7 başarı oranına ulaştı.

τ-Voice (Ajan Tipi Görev Tamamlama): %68,6 başarı oranı yakaladı.

Speech Agent Arena: Gemini 3.8 Live modeli ise bu alanda 2. sıraya yerleşti.

ServiceNow’un sesli ajanları değerlendiren EVA-Bench testinde modeller, doğruluk ile konuşma kalitesini dengede tutarak karmaşık iş akışlarında sınırları yukarı taşıdı.

Geliştiriciler her iki modele de Gemini API ve Google AI Studio üzerinden erişebilir. Kurumsal tarafta Gemini Enterprise ön izlemesinde sunulan modeller, bireysel kullanıcılar için ise Arama (Search Live), Gemini Live ve Google Workspace (Docs, Gmail, Keep) yapay zekâ abonelikleri kapsamında kullanıma açıldı.