Volkswagen, yeni araç içi asistanı IDA ile ChatGPT desteği sunacak. İlk olarak Jetta ve ID.4 modellerinde kullanılacak.

Volkswagen, yeni araç içi sesli asistanı IDA'nın ChatGPT ve diğer bulut tabanlı modelleri kullanarak sürücülerin sorularını yanıtlayacağını açıkladı. 6 Eylül itibarıyla bu özellik, 2025 model Jetta, Jetta GLI ve 2024 model ID.4’ün 82kWh batarya versiyonunda kullanılabilir olacak. Diğer Volkswagen araçları ise yıl sonuna kadar bu özelliği alabilecek.

Volkswagen, bu yeniliklerle sürücülerin araç içi etkileşim deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu yeni teknolojiyle birlikte kişiselleştirilmiş ve anında yanıtlarla sürücülerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verecek.

ChatGPT ile kişiselleştirilmiş yanıt deneyimi

ChatGPT desteği almak isteyen sürücülerin, VW’nin Plus Speech with AI hizmetine abone olmaları gerekecek. Şirket, 2025 model araçların çoğunun bu özellikleri sunacağını belirtti; ID.4 ve ID Buzz üç yıl, GTI, Golf R ve Tiguan ise bir yıl boyunca ücretsiz bu hizmetten faydalanabilecek. Jetta, Jetta GLI ve Taos sahipleri ise ayrı olarak abone olmalı. Atlas ve Atlas Cross Sport modelleri ChatGPT'yi 2026’dan itibaren alabilecek.

Volkswagen, ChatGPT entegrasyonunu Ocak ayında CES’te duyurmuştu. Şirket, OpenAI'nin chatbot'u ve diğer modellerin otomotiv sohbet botu şirketi Cerence tarafından sağlanacağını ve karmaşık taleplerin bulut tabanlı yanıtlarla karşılanacağını belirtti. Örneğin, restoran önerileri veya hikaye anlatımı gibi talepler buluta yönlendirilecek. IDA ise yerel olarak daha basit komutları işleyebilecek.