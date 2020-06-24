Checka1n, Şimdiden iOS 14 Beta Jailbreak Geliştirdi

Apple’ın iOS 14’ü tanıtmasının üzerinden henüz iki gün geçmişken geliştiricilerin jailbreak çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Checka1n isimli jailbreak ekibi, iOS 14’ün geliştirici beta sürümüne jailbreak uygulayabildiklerini açıkladılar.

Apple, bu hafta başında başlayan geliştirici konferansı WWDC 2020’de mobil işletim sistemi iOS’in yeni sürümü olan iOS 14’ü tanıttı. iOS 14’ün tanıtımının ardından geliştirici beta sürümü, iOS geliştiricilerine sunuldu.

Apple, sonbaharda halka açık sürümü yayınlanmadan önce geliştirici beta sürümünü yayınlayarak iOS geliştiricilerinin uygulamalarını iOS 14’e uygun hale getirmelerini hedefliyor. Geliştiricilerin bir aylık çalışmasının ardından iOS 14’ün ilk halka açık beta sürümü, gelecek ay yayınlanacak.

Her yeni çıkan iOS ve iPadOS sürümünde olduğu gibi iOS 14’ün beta sürümünün yayınlanmasının ardından da jailbreak çalışmaları başladı. Bir jailbreak topluluğu olan checkra1n, iOS 14’ün beta sürümüne jailbreak uygulayabildiklerini açıkladı.

Ekibin üyelerinden Dany Lisiansky, Twitter hesabından bir ekran görüntüsü paylaşarak checkra1n iOS 14 beta sürümünün jailbreak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Lisiansky, paylaştığı ekran görüntüsünde iOS 14’ün yeni App Library arayüzü görülüyor. Ekran görüntüsündeki App Library’de yer alan Other bölümünde checkra1n’ın yükleyici uygulaması ve Cydia paket yöneticisi de bulunuyor.

Checkra1n, iOS 14’e jailbreak uygulamak için oldukça hızlı davranmış gibi görünüyor. Checkra1n’in iOS 14 jailbreak’i checkm8 adı verilen uygulamayla donanım tabanlı bootrom açığından faydalanıyor. Bu durum, jailbreak’in sadece bir yazılım ile yüklenemeyeceği anlamına geliyor olabilir.

Dany Lisiansky, iOS 14 beta sürümüne jailbreak uygulamak için bazı ince ayarlar yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Bunun nedeni, Apple’ın jailbreak’i engellemek için aldığı dahili önlemler olabilir. Lisiansky, yinede jailbrerak’in şu anda çalıştığını açıkladı.

Dany Lisiansky’nin tweeti, checkra1n jailbreak’in iOS 14 desteği alacağını gösteriyor. Ancak bu desteğin ne zaman nasıl olacağı henüz belli değil. Checkra1n jailbreak'e iOS 14 desteğinin yayınlanması için şu anda iki ihtimal bulunuyor. İlk ihtimal iOS 14 desteğinin beta sürecinde yayınlanması ve zaman içinde güncellemeler almasıdır. İkinci ihtimal ise checkra1n ekibinin iOS 14’ün kararlı sürümünün yayınlanacağı sonbahara kadar beklemesi ve kararlı sürüm yayınlandıktan sonra jailbreak’i yayınlamasıdır.