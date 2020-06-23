iOS 14'le 4K YouTube Videosu Oynatma Desteği Geliyor

Hepimizin bildiği üzere Apple, dün gerçekleştirdiği WWDC20'nin ilk gününde iOS 14'ü tanıtmıştı. iOS 14'ün bazı özellikleriyse hâlâ ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan detaylara göre iOS 14'le birlikte iPhone'lar YouTube üzerinden 4K video oynatma desteğine sahip olacak.

Apple, dün birinci gününü gerçekleştirdiği WWDC20'de işletim sistemlerinin yeni sürümleriyle birçok yeni özellik tanıttı. iOS 14, macOS Big Sur ve iPadOS 14 sürümlerinin çok konuşulduğu etkinlikten sonra bugün yeni işletim sistemi sürümlerinin beraberinde getirdiği açıklanmayan özellikler meydana çıkmaya devam ediyor.

Dün etkinlikte açıklanmayan fakat bugün iOS 14'ün betasında ortaya çıkan bu özelliklerden birisiyse iPhone ve iPad'lere gelecek olan 4K video izleme özelliği. Artık iOS 14'le beraber iPhone'lar, Google'ın VP9 video kodlama sistemini kullanarak YouTube üzerindeki 4K videoları oynatabilecek.

iPhone ve iPad'lerde 4K YouTube devri başlıyor:

Her ne kadar iPhone 11 Pro'lar genel olarak 2436 x 1125 piksel ve iPad Pro'lar 2732 x 2048 piksel çözünürlükte video oynatma desteğine sahip olsa da iOS 14 sürümüne kadar iPhone ve iPad'ler YouTube üzerinde sadece 1080p çözünürlükte video oynatabiliyordu. Hatta kullanıcılar, Apple TV üzerinden bile 4K YouTube videolarını oynatamıyordu. iOS 14'le birlikte artık kullanıcılar YouTube üzerinden 4K videoları ve yayınları sorunsuz bir şekilde izleyebilecek. Şu an hâlihazırda iOS 14 ve iPadOS 14'ün açık betasında YouTube üzerinden 4K video oynatma desteği kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Apple'ın Google servislerine fazla destek vermemesi uzun zamandır kullanıcıları rahatsız eden bir detaydı fakat Apple, son zamanlarda edindiği daha özgürlükçü vizyonla Google servislerini kullanan Apple kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. Özellikle Apple'ın dün açıkladığı varsayılan uygulama seçebilme özelliğiyle artık kullanıcılar, varsayılan internet tarayıcıları ve e-posta uygulamaları olarak Google tabanlı uygulamaları seçebilecek.

Bu yeniliğin ardından bugün ortaya çıkan YouTube üzerinden 4K video oynatma desteğiyle beraber Apple, Google'ın VP9 video kodlama sistemini iPhone ve iPad'lere entegre ederek Google servislerine sunmaya başladığı özgürlüğü bir adım öteye taşımayı başarıyor. Bahsedilen 4K YouTube desteğinin, iOS 14 ve iPadOS 14'ün ilk yayınlandığı tarihte gelip gelmeyeceğiyse henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde bu özellikle ilgili daha çok detayın, iOS 14 ve iPadOS 14'ün açık betasında ortaya çıkması bekleniyor.