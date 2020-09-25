2021 Model Chevrolet Camaro'nın Hayran Bırakan Özellikleri

Chevrolet Camaro serisi, 2021 modeliyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Amerikan "pony" sınıfının en agresif ve sportif görünümlü modellerinden biri olan Chevrolet Camaro 2021 modelinin fiyatı ve özelliklerini listeledik.

Amerikan otomobillerden bahsedildiği zaman akıllarda genelde sayılı otomobil modelleri canlanır. Bunlardan biri de, hem agresif hem de bir o kadar sportif görünen bir gövdenin altında canavar taşıyan Chevrolet Camaro modelidir. 1970 yılından beri aktif olarak üretimde olan Camaro modelleri, günümüzde de 6. nesli ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sevilen Amerikan canavarı Chevrolet Camaro’nun 2021 modeli tanıtıldı. Tasarım anlamında fazlasıyla sportif gözüken, bunun yanı sıra performans anlamında da küçük geliştirmeler yapılan model, kendini sevdirecek gibi duruyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Chevrolet Camaro 2021 modelinin dikkat çeken özellikleri ve fiyatına birlikte göz atalım.

Chevrolet Camaro tasarım

Dış tasarım:

Chevrolet Camaro’nun dış tasarımı, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen modele göre pek de farklılık göstermiyor ancak oldukça şık. Efsane hale gelmiş modern Camaro gövde tasarımı, 2021 Chevrolet Camaro modelinde de boy gösteriyor. Aerodinamik performans için özel olarak tasarlanmış ön alt ızgara, alt far takımına kadar ulaşarak şık bir görünüm oluşturmuş. Bunun yanı sıra üst farların LED uzantısı, üst ızgaranın da şık görünmesini sağlamış.

Otomobilin standart donanımında oldukça dinamik ve sportif çizgiler görülüyor. Bu sportif çizgiler, aracın sert görüntüsünü hiçbir şekilde bozmamış. Aksine, Chevrolet Camaro’nun kaputunun altında yatan 650 beygirlik motorun agresifliğini daha da iyi yansıtıyor. Aracın arka kısmında ise çiftli far dizilimi ve farların altına hizalanan çiftli egzoz sistemi görülüyor. Bunlara ek olarak aracın arkasında bir de küçük ancak sportif görünüme katkı sağlayan bir kanat bulunuyor.

Aracın Redline Edition, Shock and Steel Special Editions, Convertible, RS ve 1LE olmak üzere 5 adet farklı dış tasarım versiyonu bulunuyor. Birazdan bu tasarım versiyonlarının görüntülerini de sizlerle paylaşacağız.

İç tasarım

Otomobilin dış tasarımında sportif görünümden taviz vermeyen Chevrolet, iç tasarımda da bu konuya önem vermiş gibi gözüküyor. Aracın iç kısmına baktığımız zaman standart donanımda deri koltuklar göze çarpıyor. İsteğe bağlı olarak ısıtmalı ve RECARO spor koltuklar da aracın iç donanımında kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra üzerinde fonksiyonel tuşları bulunan direksiyon da ısıtmalı olarak geliyor.

Aracın standart donanımı da dahil olmak üzere tüm donanım seçeneklerinde ambiyans ışıklandırması bulunuyor. Bu ışıklandırma seçeneğe bağlı olarak tek renk veya çift renk olarak ayarlanabiliyor. Bunların yanı sıra opsiyonel seçenekler arasında alüminyum pedallar, kırmızı emniyet kemerleri ve mikrofiber detaylarla kaplanan direksiyon ve vites kolu da bulunuyor. Ön konsol, isteğe bağlı olarak karbon kaplama veya deri kaplama ile süsleniyor.

Chevrolet Camaro tasarım paketleri:

Redline Edition

Shock and Steel Special Edition

Convertible

RS

1LE

Güvenlik

Otomobil kullanırken geri giderken yapılan dikkatsizlikler bazen kötü sonuçlara yol açabiliyor. Chevrolet Camaro, aracın arkasına daha da hakim olabileceğiniz bir geri görüş kamerası barındırıyor. Bu geri görüş kamerası araç geri vitesteyken devreye giriyor ve düşük hızlarda geri giderken aracın arkasını görmenizi sağlıyor. Bu şekilde araç ile geri giderken istenmeyen kazalardan kaçınılıyor.

Arka trafik uyarıları

Araçla park yerinden çıkarken veya geri viteste giderken arkadan geçen araçları görmemek büyük tehlikelere yol açabilir. Özellikle geri viteste hızlı şekilde çıkarsanız ve arkadan bir araç geliyorsa, bu sefer çok daha büyük kazalara karışabilirsiniz. Chevrolet Camaro’da bulunan geri görüş kamerasının yanı sıra arka trafik uyarıları da bu tarz durumların önüne geçiyor. Eğer arkadan gelen bir araç varsa sağ ve sol sinyal ışıkları yanıyor ve geri görüş kamerasında görsel ikazlar çıkıyor. Bunun yanı sıra bu sistem sesli olarak da uyarı veriyor.

Park ve çarpışma asistanı

Chevrolet Camaro, aracı park ederken herhangi bir yere çarpmanızı veya çiziklere yol açacak sürtmeler yaşamanızı engelleyen park asistanı uyarıcıları bulunuyor. Bu sistem, aracın köşelerinde, arkasında ve önünde bulunan sensörler sayesinde araç herhangi bir cisme fazla yaklaşırsa uyarı vermeye başlıyor. Daha çok yaklaşırsanız daha sık ötmeye başlayan uyarılar sayesinde sürtme ve çarpmalar engelleniyor.

Şerit değiştirme ve kör nokta uyarısı

Araç kullanırken kalabalık trafikte veya yüksek trafikte şerit değiştirmek eğer şoför dikkatsiz olursa tehlikeli olabiliyor. Camaro’da bulunan şerit değiştirme ve kör nokta uyarısı, geçilen şeritte bir araç yaklaşıyorsa sürücüyü uyarıyor. Bu şekilde şerit değiştirirken ortaya çıkabilecek kaza durumları önlenmiş oluyor.

Teknoloji

Head-up ekran

Chevrolet Camaro’da bulunan bu özellik hem şık hem de oldukça kullanışlı. Aracın devir saati, yakıt seviyesi, hızı ve birkaç tane daha verisi ön cama yansıtılıyor. Bu şekilde sürücü aracın dijital ekranına kafasını eğmek zorunda kalmadan erişebiliyor. Bu ekranın büyüklüğü ve görünürlüğü isteğe bağlı olarak ayarlanabiliyor.

Sürüş modu ayarlayıcı

Chevrolet Camaro, dijital ekranında seçilebilecek 4 farklı sürüş moduna sahip. Tour, Sport, Track ve Snow/Ice ismi verilen bu 4 farklı sürüş modu seçeneği, aracın karakteristik özelliklerini belirlemenize yardımcı oluyor. Sürüş modlarına göre aracın torku, vites aralıkları ve yol tutuşu gibi bazı etkenler ayarlanıyor.

Launch Control

Birçok spor otomobilde bulunan Launch Control, Chevrolet Camaro’da da bulunuyor. Camaro’da bulunan sistemde frenle birlikte gaz pedalına ne kadar basmanız gerektiğini gösteren bilgilendiriciler de bulunuyor. Sürücünün maksimum yol tutuşunu sağlaması ve direkt kalkabilmesini sağlaması için bulunan bu bilgilendiricinin yanı sıra araçta teker kilit mekanizması da bulunuyor. Bu kilit mekanizması ön tekerleri kitliyor ve arka lastikleri ısıtmak için sürücünün araca patinaj yaptırabilmesine imkan veriyor.

Chevrolet Camaro Performans

Chevrolet Camaro LS

Motor: 2.0 litre turboşarjlı 4 silindir

2.0 litre turboşarjlı 4 silindir Beygir gücü: 275 beygir

275 beygir Tork: 400 Nm

400 Nm Şanzıman: 6 ileri düz vites, 8 ileri otomatik vites

6 ileri düz vites, 8 ileri otomatik vites 0-100 km/saat hızlanma: 5.4 saniye

Chevrolet Camaro LT

Motor: 2.0 litre turboşarjlı 4 silindir, 3.6 litre V6

2.0 litre turboşarjlı 4 silindir, 3.6 litre V6 Beygir gücü: 275 / 335 beygir

275 / 335 beygir Tork: 400 / 385 Nm

400 / 385 Nm Şanzıman: 6 ileri düz vites, 8 ileri otomatik vites, V6 motorda 10 ileri otomatik vites

6 ileri düz vites, 8 ileri otomatik vites, V6 motorda 10 ileri otomatik vites 0-100 km/saat hızlanma: 5.4 saniye, V6 motorda 5.2 saniye

Chevrolet Camaro LT1

Motor: 6.2 litre V8 motor

6.2 litre V8 motor Beygir gücü: 455 beygir

455 beygir Tork: 616 Nm

616 Nm Şanzıman: 6 ileri düz vites, 10 ileri otomatik vites

6 ileri düz vites, 10 ileri otomatik vites 0-100 km/saat hızlanma: 4 saniye ila 4.3 saniye arası

Chevrolet Camaro SS

Motor: 6.2 litre V8 motor

6.2 litre V8 motor Beygir gücü: 455 beygir

455 beygir Tork: 616 Nm

616 Nm Şanzıman: 6 ileri düz vites, 10 ileri otomatik vites

6 ileri düz vites, 10 ileri otomatik vites 0-100 km/saat hızlanma: 4 saniye ila 4.3 saniye arası

Chevrolet Camaro ZL1

Motor: 6.2 litre V8 motor

6.2 litre V8 motor Beygir gücü: 650 beygir

650 beygir Tork: 881 Nm

881 Nm Şanzıman: 6 ileri düz vites, 10 ileri otomatik vites

6 ileri düz vites, 10 ileri otomatik vites 0-100 km/saat hızlanma: 3.5 saniye ila 3.7 saniye arası

Chevrolet Camaro fiyat listesi:

Chevrolet Camaro LS: 25.000 dolar (187.227 TL)

25.000 dolar (187.227 TL) Chevrolet Camaro LT: 25.500 dolar (190.997 TL)

25.500 dolar (190.997 TL) Chevrolet Camaro LT1: 34.000 dolar (254.663 TL)

34.000 dolar (254.663 TL) Chevrolet Camaro SS: 37.500 dolar (280.878 TL)

37.500 dolar (280.878 TL) Chevrolet Camaro ZL1: 63.000 dolar (471.876 TL)

Chevrolet Camaro’nun fiyatları da bu şekilde. Burada dikkat edilmesi gerekilen konu, bu fiyatların Amerika ve bazı farklı ülkeler için geçerli olduğu. Yazdığımız Türk Lirası cinsinden olan fiyat ise direkt olarak kurdan çevirdiğimiz fiyat. Bunun sebebi, Chevrolet Camaro’nun Türkiye’de resmi distribütörlükler tarafından satılmıyor olması.

Chevrolet Camaro 2021 modeli ile ilgili inceleme yaptığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin de Chevrolet Camaro 2021 modeliyle ilgili fikirlerini yorumlar kısmında görmeyi bekliyoruz. Bu ve bunun gibi otomotiv içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.