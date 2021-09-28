Çin, 16 Yaş Altı Çocukların Yayın Yapmalarını Yasakladı

Geçtiğimiz günlerde de çocuklara yönelik kısıtlamalar getiren Çin, 16 yaşın altındaki çocukların canlı yayın yapmalarını yasakladı. Çocuklar, ülke genelinde kullanılacak bir kimlik sistemiyle denetlenecek.

Geçtiğimiz günler boyunca Çin, elektronik ortamda dünyayı şoka uğratan bazı kararlara imza attı. Kripto paraların yasaklandığı, 18 yaşından küçüklerin çevrimiçi oyunlara giriş süresinin ve 14 yaşından küçüklerin TikTok kullanımının sınırlandırıldığı ülke, bugün de çocuklara yönelik yeni bir karar aldı. Yeni kararla birlikte 16 yaşından küçük çocukların canlı yayın yapmaları yasaklandı.

The South China Morning Post tarafından yayınlanan habere göre Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, 10 yılı kapsayan ‘çocukların gelişimi’ isimli plan için yeni sınırlamalar getirdi. Bu sınırlamalar, çocukların canlı yayın hizmetlerini de içeren çevrimiçi hizmetlerin çocukların çevrimiçi ortamda ne kadar zaman ve para harcadıklarını limitlemelerini istiyordu.

Kimlik sistemiyle denetlenecek:

Bu sınırlamalar çerçevesinde canlı yayın hizmeti veren platformlar, 16 yaş altı çocukların platformlara yayıncı olarak kayıt olmalarını yasakladı. Yeni getirilen bu düzenlemeyi aşmanınsa hiçbir yolu olmayacak. Zira düzenleme, çocukların gelişimini yönetecek sistem çerçevesinde bir kimlik sistemi aracılığıyla uygulamaya koyulacak.

Çin’in önceki sınırlamalarında da neden aynıydı:

Çin, ağustos ayının başında çevrimiçi oyunları ‘bağımlılık yapıcı’ olarak tanımlayarak bunlara yönelik sınırlamalar getirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Aradan geçen bir ayın ardından 18 yaşından küçüklerin hafta sonları birer saat haricinde oyun oynamaları yasaklanmıştı. Bu yasaklar, Çinli dev oyun şirketlerini de devasa bir şekilde etkilemişti.

İki şirket 24 saat için yaklaşık 60 milyar dolar değer kaybetti:

Çinli oyun devleri Tencent ve NetEase, bu kararın ardından geçen 24 saat içinde toplamda 60 milyar doları aşan değeri kaybı yaşadı. Buna rağmen Tencent, Bloomberg’e yaptığı açıklamada düzenleyicilerin getirdikleri bu sınırlamayı takdir ettiklerini ve onlarla birlikte kurallara sıkı sıkıya uyacaklarını açıkladı.