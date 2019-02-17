Rusya, Ay'da Maden Arama Çalışması Yapacak

Rusya’nın Ay görevlerine geri döndüğü ve 2031 ile 2035 yıllarında Ay’da maden aramak için çalışmalar planladığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Amerika’nın yeniden rotasını Ay’a çevirmeye hazırlanması ve Çin’in Ay’a gönderdiği uzay aracından sonra, şimdi de Rusya’nın bu konuda yapmaya hazırlandığı çalışmaların detayları ortaya çıktı.

Sputnik Türkiye tarafından açıklanan bilgilere göre 2031 ve 2035’te Rusya, Ay’a otonom uzay araçları gönderecek. Bununla birlikte insanlı görevler ile Ay’a ulaşacak kozmonotlar, Ay’da maden arama çalışmaları gerçekleştirecek.

Bu süreçe iki farklı planlama yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Luna-30 ile insanlı uçuşların sağlanmasına yönelik uzay aracına odaklanmak, Luna-31 ile de Ay’da işletilecek madenler için gerekli ekipmanları taşımak olacak.

Luna-32 ile birlikte Ay’da yapılacak sistemler için 6 ton ağırlığında malzeme taşınması bekleniyor. Bunun yanında Luna-30 ise yine benzer şekilde 5 ton gibi bir ağırlığa sahip olacak ekipmanları Ay’a götürüyor olacak.

Açıklanan bilgilerin arasında yer alan detaylara göre Rusya, Sovyetler Birliği döneminde gerçekleştiremediği Ay’a ayak basma görevini, gecikmeli de olsa 2031 yılında tamamlamayı planlıyor.

Bununla da kalmayıp Rusya, düzenli uçuşlar ile Ay’a kozmonot göndermeye devam etmeyi öngörüyor.

Elbette ki Ay’a kozmonot göndermeden ve maden arama çalışmalarına başlanmadan önce, yüzeyde bir yapı hazırlanması gerekiyor. Bu süreçten önce 2021 yılında başlayıp 2030 yılında son bulması beklenen uçuşlarla, toplamda 4 adet olması planlanan otonom uzay araçları gönderilecek.

İletişimlerin ise Luna-33 ile birlikte sağlanması üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu planlamalardan yola çıkarak konuşmak gerekirse; Rusya'nın, Ay’da sabit bir maden arama çalışması yapmak için tüm detayları bir araya getirdiğini söylemek mümkün.

Bu süreçte herhangi bir şekilde maden bulunabilirse, bu değerli madenlerin getirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar da büyük merak konusu haline gelecek.

Öte taraftan Amerika’nın NASA ile gerçekleştireceği ve Çin’in hali hazırda sürdürlüğü projeler ile Ay’ın yeniden aktif bir uzay bilimi çalışma merkezi haline geliyor olduğunu söylemek, hiç de yanlış olmayacaktır.