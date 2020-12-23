Blok zincir ve kripto, gelecekte bugün olduğundan çok daha önemli hale gelecek gibi duruyor. Japon firmalardan oluşan bir konsorsiyum, ülkede hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak için kuantum kriptografisine ilişkin çalışmaların başladığını açıkladı.

Teknoloji durmaksızın gelişiyor ve hemen her şeyin bir de akıllı versiyonu çıkıyor. Bugüne kadar alıştığımız akıllı telefonlara, saatlere, televizyonlara ek olarak otomobillerimiz, yaşam alanlarımız ve şehirlerimiz de gelişmeye ayak uyduruyor.

Bu gelişmelerin yanlarında getirdiği şeylerin hepsi iyi değil ne yazık ki. Ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri ise siber güvenlik. Japon firmalarının, hisse senedi ticaretini daha güvenli hale getirmek için bir fikri var.

Hisse senetlerine kuantum kriptografi

Japonya'da Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holding tarafından başlatılan ortak çalışma duyuruldu. Bu çalışmada amaç, finans kurumlarının siber saldırılardan ve artan tehditlerden korunabilmesine yardımcı olmak için teorik olarak kırılması imkansız olan kuantum şifreleme sistemi geliştirmek.

Gruptan yapılan açıklamada, yeni geliştirilecek sistemin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılmasının umulduğu belirtildi. Böylece hisse alım satım işlemleri şu andakinden çok daha güvenli hale gelecek.

Kuantum şifrelemede teknik olarak geleneksel şifreler yerine kuantum mekaniğinden faydalanılır. Üçüncü bir tarafın veriyi kullanmaya çalışması halinde veriye ulaşması teorik olarak imkansızdır. Zira bu temas mutlaka bir iz bırakır ve verinin nasıl sonuç vereceğini de üçüncü parti için farklılaştırılır. Bu yöntemde kuantum dolaşıklığı gibi yöntemlerden yararlanılır.

Finans araçları da akıllanıyor

Aslında Bitcoin'in tanıtıldığı ilk akademik makaleden bu yana finans piyasalarında kullanılan araçlar da gittikçe daha akıllı hale geliyor. Örnek vermek gerekirse kripto paralar, pek çok alanda kullanılan blok zincirler bu alanda başı çekiyor. Günümüzde de akıllı kontratlar gittikçe daha popüler hale geliyor.

Haliyle Japon girişimin hisse senetleri için de böyle bir karar alması çok da şaşırtıcı değil. Gelecekte belki de kağıt paranın neredeyse tamamen ortadan kalktığı ve akıllı sistemler üzerinden dünyadaki bütün zenginliğin kullanıldığı bir toplumda yaşayacağız.