Çin, Birçok Oyunun Yayınlarına Yasak Getirdi

Çin hükümeti, oyunların yayınlarının yapılmasına dair politikalarını daha da sıkılaştırıyor. Ülkenin yayın kriterlerine uymayan birçok oyunun Çin’de yayınlarının yapılması tamamen yasaklandı. Gelin detaylara göz atalım.

Geçtiğimiz Mart ayında Çin hükümeti, reşit olmayan vatandaşları için çevrimiçi oyun kısıtlamalarının sosyal medya ve canlı yayını da kapsayacak şekilde genişleyeceğini açıklamıştı. Gelen haberlere göre Çin hükümeti, yasayı bu aydan itibaren yürürlüğe sokmaya başladı.

Ülkenin ulusal radyo ve televizyon yönetimi, onay verilmeyen birçok oyunun yayının yapılmasını ve sosyal medyada paylaşılmasını yasakladı. Yeni yasa tasarısına göre Çin vatandaşları, sadece oyunların sıradan yayıncılar tarafından değil profesyonel e-spor organizasyonları tarafından yapılan turnuva yayınlarını da izleyemeyecekler.

Yayın yasağına dahil olan oyunlar arasında Elden Ring de var

Çin’de yürürlüğe giren bu yasa tasarısının arkasındaki itici faktörlerden biri, video oyunlarının Çin'de yayınlanması için resmi onay alması gerekirken, onaylanmamış oyunların genellikle Huya, DouYu ve Bilibili gibi platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanması oldu. Yasa tasarısının kapsamlarından biri de hükümetten izin almayan oyunlarının yayınlarının yapılamayacak olması. Bu oyunlardan biri de oyun dünyasının son hiti Elden Ring.

Bu yılın başlarında Elden Ring, bir lisansı olmamasına rağmen Çin oyun canlı yayın platformlarında günlük ortalama 17,1 milyon izleyiciye ulaşan bir hit oldu. Ancak burada tabii ki kilit nokta izni olmaması. İzin olmadığı için artık Çin vatandaşları Elden Ring’in yayınını yapamayacak ve izleyemeyecekler.