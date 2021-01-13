Huawei, Uygur Türklerini Tespit Eden Teknoloji Geliştiriyor

Huawei'nin Uygur Türklerini tespit etmek için geliştirdiği bir teknoloji, yeniden gündemde. IPVM'nin elde ettiği bilgilere göre Huawei, söz konusu patentinde bulunan Uygur ibaresinin kaldırılması için başvuru yapmış olsa da çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süre önce Çin'deki Uygur Türklerini tespit etmek için bir teknoloji geliştirdiği söylenen Huawei, bir kez daha aynı iddia ile gündemde. ABD merkezli bir şirketin edindiği bilgi ve bilgilere göre Huawei, sokakta yürüyen yayalar arasında Uygur Türkü olup olmadığını tespit anlamaya yarayan özel bir teknoloji geliştiriyor.

Daha önce bu konuyla ilgili yaşanan gelişmelerde, Huawei'nin aldığı bir patentin içinde Uygur ibaresinin geçtiği ifade ediliyordu. Ancak Huawei, bunun gerçek olmadığını söylemiş, suçlamaları reddetmişti. Edinilen yeni bilgilerse bu ibarenin kaldırılması için başvuru yapıldığını, başka bir deyişle kılıf uydurulduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca söz konusu fişleme teknolojisi, geliştirilmeye de devam ediyor.

Huawei, Uygur Türklerini tespit etmek için yapay zeka eğitiyor

Edinilen bilgilere göre Huawei, söz konusu teknolojiyi ilk kez 2018 yılında gündeme getirdi. Çinli otoritelere patent başvurusu yapan şirket, bugüne kadar bu teknolojinin gelişmesi için çalıştı. Ancak IPVM isimli bir şirket, Huawei'nin planlarını ifşa etti. Bunun üzerine konuyla ilgili açıklama yapan zorunda kalan şirket, az önce de belirttiğimiz gibi suçları reddetmişti. Hatta Huawei'ye göre patent, gerçek bir dünyayı bile temsil etmiyordu. Benzer bir şekilde yeni belgeler de IPVM tarafından tespit edilmiş durumda.

Konuyla ilgili açıklamalar, İngiltere Parlamentosu Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Tom Tugendhat tarafından yapıldı. Tugendhat, "Çin merkezli teknoloji devlerinin Uygur halkı üzerindeki zalim saldırıları desteklemesi, tüketiciler ve toplum olarak bizlere, hangi ürünü satın aldığımız veya hangi şirketleri ödüllendirdiğimiz konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor." diyerek, üstü kapalı bir şekilde Huawei'nin boykot edilmesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili Türkiye, Huawei ya da Çin yönetimi tarafından herhangi bir açıklama ise şu an için yapılmadı.