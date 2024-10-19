Yapay zekânın sağlık sektöründe de kullanılmaya başlandığını biliyoruz ancak Çin’de 2024 sonuna kadar açılması planlanan Agent Hospital resmen devrim yaratacak cinsten.

Dünyanın ilk yapay zekâ hastanesi olmaya hazırlanan Agent Hospital, tamamıyla yapay zekâ tarafından yönetiliyor.

Aklınıza herhangi bir bina gelmesin çünkü o da yok ve sadece robot doktorlar, hemşireler ve otonom sistemler var.

Günde 3 bin hasta tedavi etme kapasitesi var.

Aslında dahası da var ve birkaç günde 10 bin hastayı tedavi etme planları yapılıyor. Bu rakam, insan doktorların yaklaşık 2 yılda tedavi ettiği hasta sayısı.

Tsinghua Üniversitesi AI araştırmacıları tarafından tasarlanan Agent Hospital’da 14 AI doktoru ve 4 sanal hemşire bulunuyor. Büyük dil modeli (LLM) ile donatılmış ajanlar, teşhis ve tedavi süreçlerini son derece hızlı ve etkili şekilde yöneterek sağlık sektörünü yeniden yazacak.

Hastaların tedavi geçmişini analiz eden, uygun tedavi planı oluşturan ajanlar, göreve başlamadan önce ABD Tıp Lisansı Sınavı sorularına dayalı bir teste de tabi tutuldu ve bilin bakalım başarıları ne oldu? AI doktorları, yüzde 93,06 oranla testi tamamladı.

Hastane, sadece hasta tedavi etmekle de kalmıyor.

Projenin amaçlarından biri de geleceğin doktorlarını yetiştirmek. Tıp üniversiteleri ile de entegre olacak sistemde aslında öğrenciler burada görecekleri eğitimle gerçek hastaların değil sanal hastaların üzerinde çalışmalar yapabilecek. Bu sayede yanlış tedavi veya zarar verme gibi korkular da ortadan kalkacak.

AI doktorlarından beklenen bir diğer şey ise pandemi gibi olası salgınları tahmin etmesi. Alınan verilerle neyin gelmekte olduğunu anlatıp doğacak sonuçları azaltacaklar. Bu öngörü gücüyle de gelecek sağlık krizlerine hem hazırlanmış olunacak hem de etkileri azaltılacak.

Tabii ki gerçek doktorların yerini tutmayacak.

Her şeyin simülasyondan ibaret olduğu hastane, birçok konuda kolaylık sağlasa da sonuçta şefkat, sıcaklık ve duygudan yoksunlar.

Ayrıca her hastanın benzersiz olduğunu da unutmamak gerek. Hastalıklar aynı olsa bile hastalar arası psikolojik ve sosyolojik özellikler değişiklik gösteriyor. Bu yüzden de her ne kadar yapay zekâdan gerekli bilgiler gelse de gerçek doktorların bu bilgileri değerlendirmesi ve tüm yasal sorumlulukları üstlenmesi gerekiyor.

Tıbbın geleceğine heyecan verici bu hastanelerin yaygınlaşması tabii ki birçok şeyi değiştirecek ancak yapay zekâ ve insan iş birliği devam ettiği sürece daha başarılı olunacağı kesin.

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