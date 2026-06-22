Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Citroen'den Müjde: Citroen Berlingo Artık Türkiye'de Üretilecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Citroen'in ülkemizde çokça satan modeli Berlingo, 30. yaşında artık Türkiye'de üretilmeye başlayacak.

Citroen'den Müjde: Citroen Berlingo Artık Türkiye'de Üretilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hem esnafların hem de geniş ailelerin gözbebeği olan Citroen Berlingo, 30. yaşını kutlarken yeni bir gelişme yaşandı.

Bugüne kadar yollarımızda 150 binden fazla satan ve konforuyla binek araçları aratmayan bu efsane model, artık "yerli üretim" olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

Citroen'den Müjde: Citroen Berlingo Artık Türkiye'de Üretilecek!
2
2

Bursa'da banttan inecek

2

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Türkiye'nin En Ucuz Otomobilleri Açıklandı: 1,3 Milyon TL'den Ucuz 1 Model Kaldı!

Haziran 2026 Türkiye'nin En Ucuz Otomobilleri Açıklandı: 1,3 Milyon TL'den Ucuz 1 Model Kaldı!

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

Fransız şirket, Citroen Berlingo’nun üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda başlayacak.

Geçtiğimiz yıl başlayan Jumpy ve Spacetourer üretiminin ardından Berlingo'nun da Bursa kadrosuna dâhil edilmesi, Türkiye’yi Citroen açısından tam anlamıyla stratejik bir üs hâline getiriyor.

Satışlar oldukça yükseldi

2

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran’ın paylaştığı veriler, Berlingo’nun satışlarının yükselişte olduğun gösteriyor. Hafif ticari araç pazarı yılın ilk beş ayında sadece %2 büyürken, Citroen satışlarını %13,5 artırarak yaklaşık 10 bin adetlik bir hacme ulaştı. Bu başarının arkasındaki en büyük kahraman ise satışlarını %30 artıran Berlingo Combi oldu.

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"30'uncu yılını kutlayan Berlingo'nun markamız tarihinde ilk kez Türkiye'de Tofaş Fabrikamızda üretilecek olması bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Bu atılım, aynı zamanda Citroen markasının ülkemize ve üretim altyapımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Türkiye sadece Citroen için güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Tofaş'ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Citroen markalı Jumpy ve Spacetourer üretimine başlanmasının ardından, 2026 yılında Berlingo'nun da üretim programına dahil edilmesi bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Berlingo, Citroen'in hafif ticari araç segmentindeki en güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk beş ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken, Citroen olarak satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artırarak yaklaşık 9 bin 950 adetlik satış hacmine ulaştık. Bu dönemde hafif ticari pazar payımızı da 1 puan artırarak yüzde 10,3 seviyesine taşıdık. Berlingo Combi'nin yüzde 30'luk satış artışı, bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri oldu. Berlingo'nun 30'uncu yılında Türkiye'de üretilecek olması, markamızın hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Hâlihazırda Türkiye'nin en güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyoruz. Yerli üretimin sağlayacağı güçle birlikte segmentteki konumumuzu daha da ileri taşımayı ve ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

Araba Citroen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com