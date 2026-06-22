Citroen'in ülkemizde çokça satan modeli Berlingo, 30. yaşında artık Türkiye'de üretilmeye başlayacak.

Hem esnafların hem de geniş ailelerin gözbebeği olan Citroen Berlingo, 30. yaşını kutlarken yeni bir gelişme yaşandı.

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Bugüne kadar yollarımızda 150 binden fazla satan ve konforuyla binek araçları aratmayan bu efsane model, artık "yerli üretim" olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Bursa'da banttan inecek

Fransız şirket, Citroen Berlingo’nun üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda başlayacak.

Geçtiğimiz yıl başlayan Jumpy ve Spacetourer üretiminin ardından Berlingo'nun da Bursa kadrosuna dâhil edilmesi, Türkiye’yi Citroen açısından tam anlamıyla stratejik bir üs hâline getiriyor.

Satışlar oldukça yükseldi

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran’ın paylaştığı veriler, Berlingo’nun satışlarının yükselişte olduğun gösteriyor. Hafif ticari araç pazarı yılın ilk beş ayında sadece %2 büyürken, Citroen satışlarını %13,5 artırarak yaklaşık 10 bin adetlik bir hacme ulaştı. Bu başarının arkasındaki en büyük kahraman ise satışlarını %30 artıran Berlingo Combi oldu.

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"30'uncu yılını kutlayan Berlingo'nun markamız tarihinde ilk kez Türkiye'de Tofaş Fabrikamızda üretilecek olması bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Bu atılım, aynı zamanda Citroen markasının ülkemize ve üretim altyapımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Türkiye sadece Citroen için güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Tofaş'ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Citroen markalı Jumpy ve Spacetourer üretimine başlanmasının ardından, 2026 yılında Berlingo'nun da üretim programına dahil edilmesi bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Berlingo, Citroen'in hafif ticari araç segmentindeki en güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk beş ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken, Citroen olarak satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artırarak yaklaşık 9 bin 950 adetlik satış hacmine ulaştık. Bu dönemde hafif ticari pazar payımızı da 1 puan artırarak yüzde 10,3 seviyesine taşıdık. Berlingo Combi'nin yüzde 30'luk satış artışı, bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri oldu. Berlingo'nun 30'uncu yılında Türkiye'de üretilecek olması, markamızın hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Hâlihazırda Türkiye'nin en güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyoruz. Yerli üretimin sağlayacağı güçle birlikte segmentteki konumumuzu daha da ileri taşımayı ve ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz."