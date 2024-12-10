Citroen, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay fiyat listesine büyük oranda dokunmadı. İşte sıfır kilometre Citroen araba fiyatları...

Fransız otomotiv markası Citroen, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay C3'e zam yapan firma, bu ay fiyatlara büyük oranda dokunmadı. Sadece C5 Aircross SUV'un fiyatında ufak bir artış görüyoruz.

Peki Citroen sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.

Citroen sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı C3 1.018.000 TL 1.018.000 TL C3 Aircross SUV 1.320.000 TL 1.320.000 TL C4 1.357.000 TL 1.357.000 TL e-C4 1.375.000 TL 1.375.000 TL e-C4 X 1.375.000 TL 1.375.000 TL C4 X 1.499.000 TL 1.499.000 TL C5 Aircross SUV 1.870.000 TL 1.880.000 TL

C3 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 83 HP, Benzinli Feel Bold, Manuel 1.018.000 TL 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.170.000 TL 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.210.000 TL 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli ELLE, Otomatik 1.252.000 TL

C3 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 9.000 TL Feel, Feel Bold, Shine, ELLE Özel Metalik Boya 11.000 TL Feel, Feel Bold, Shine, ELLE Arka Park Sensörü 6.000 TL Feel Bold

C3 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.320.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.430.000 TL

C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.000 TL Feel, Shine, Feel Bold Outdoor Paketi 16.000 TL Shine, Feel Bold

C4 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.357.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.471.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 1.645.000 TL

C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 13.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Özel Metalik Boya 15.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Siyah Tavan 13.000 TL Shine, Shine Bold Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar 13.000 TL Shine Bold

e-C4 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW 136 HP, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.375.000 TL 115 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.460.000 TL

e-C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 7.944 TL Shine Bold Özel Metalik Boya 9.167 TL Shine Bold Siyah Tavan 7.944 TL Shine Bold Panoramik Açılabilir Cam Tavan 32.000 TL Shine Bold Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar 7.944 TL Shine Bold

e-C4 X fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.375.000 TL 115 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.460.000 TL

e-C4 X opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 7.944 TL Shine Bold Özel Metalik Boya 9.167 TL Shine Bold Siyah Tavan 7.944 TL Shine Bold Panoramik Açılabilir Cam Tavan 32.000 TL Shine Bold Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar 7.944 TL Shine Bold

C4 X fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.499.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.531.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 1.640.000 TL

C4 X opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 13.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Özel Metalik Boya 15.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Siyah Tavan 13.000 TL Shine, Shine Bold Güvenlik Paketi 15.000 TL Feel Bold Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar 13.000 TL Shine Bold

C5 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine, Otomatik 1.880.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine Bold, Otomatik 2.000.000 TL 1.2 Hybrid 136 HP, Hibrit E-Series, Otomatik 1.999.000 TL

C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2024