Citroen Güncel Fiyat Listesi: Pek Çok Modelde Kasım Ayı Fiyatları Devam Ediyor!

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Citroen, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay fiyat listesine büyük oranda dokunmadı. İşte sıfır kilometre Citroen araba fiyatları...

Fransız otomotiv markası Citroen, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay C3'e zam yapan firma, bu ay fiyatlara büyük oranda dokunmadı. Sadece C5 Aircross SUV'un fiyatında ufak bir artış görüyoruz.

Peki Citroen sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.

Citroen sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
C3 1.018.000 TL 1.018.000 TL
C3 Aircross SUV 1.320.000 TL 1.320.000 TL
C4 1.357.000 TL 1.357.000 TL
e-C4 1.375.000 TL 1.375.000 TL
e-C4 X 1.375.000 TL 1.375.000 TL
C4 X 1.499.000 TL 1.499.000 TL
C5 Aircross SUV 1.870.000 TL 1.880.000 TL

C3 fiyatları - Aralık 2024

C3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 83 HP, Benzinli Feel Bold, Manuel 1.018.000 TL
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.170.000 TL
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.210.000 TL
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli ELLE, Otomatik 1.252.000 TL

C3 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 9.000 TL Feel, Feel Bold, Shine, ELLE
Özel Metalik Boya 11.000 TL Feel, Feel Bold, Shine, ELLE
Arka Park Sensörü 6.000 TL Feel Bold

C3 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2024

C3 aircross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.320.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.430.000 TL

C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 11.000 TL Feel, Shine, Feel Bold
Outdoor Paketi 16.000 TL Shine, Feel Bold

C4 fiyatları - Aralık 2024

C4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.357.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.471.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 1.645.000 TL

C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 13.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold
Özel Metalik Boya 15.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold
Siyah Tavan 13.000 TL Shine, Shine Bold
Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar 13.000 TL Shine Bold

e-C4 fiyatları - Aralık 2024

e-c4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW 136 HP, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.375.000 TL
115 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.460.000 TL

e-C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 7.944 TL Shine Bold
Özel Metalik Boya 9.167 TL Shine Bold
Siyah Tavan 7.944 TL Shine Bold
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 32.000 TL Shine Bold
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar 7.944 TL Shine Bold

e-C4 X fiyatları - Aralık 2024

Citroen e-C4 X

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.375.000 TL
115 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.460.000 TL

e-C4 X opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 7.944 TL Shine Bold
Özel Metalik Boya 9.167 TL Shine Bold
Siyah Tavan 7.944 TL Shine Bold
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 32.000 TL Shine Bold
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar 7.944 TL Shine Bold

C4 X fiyatları - Aralık 2024

C4 X

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.499.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.531.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 1.640.000 TL

C4 X opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 13.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold
Özel Metalik Boya 15.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold
Siyah Tavan 13.000 TL Shine, Shine Bold
Güvenlik Paketi 15.000 TL Feel Bold
Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar 13.000 TL Shine Bold

C5 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2024

yeni c5

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine, Otomatik 1.880.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine Bold, Otomatik 2.000.000 TL
1.2 Hybrid 136 HP, Hibrit E-Series, Otomatik 1.999.000 TL

C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 12.000 TL Shine, Shine Bold, E-Series
Sedefli Beyaz Renk 14.000 TL Shine, Shine Bold, E-Series
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 50.000 TL Shine, Shine Bold, E-Series
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