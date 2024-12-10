Citroen, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay fiyat listesine büyük oranda dokunmadı. İşte sıfır kilometre Citroen araba fiyatları...
Fransız otomotiv markası Citroen, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay C3'e zam yapan firma, bu ay fiyatlara büyük oranda dokunmadı. Sadece C5 Aircross SUV'un fiyatında ufak bir artış görüyoruz.
Peki Citroen sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.
Citroen sıfır araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|C3
|1.018.000 TL
|1.018.000 TL
|C3 Aircross SUV
|1.320.000 TL
|1.320.000 TL
|C4
|1.357.000 TL
|1.357.000 TL
|e-C4
|1.375.000 TL
|1.375.000 TL
|e-C4 X
|1.375.000 TL
|1.375.000 TL
|C4 X
|1.499.000 TL
|1.499.000 TL
|C5 Aircross SUV
|1.870.000 TL
|1.880.000 TL
C3 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 83 HP, Benzinli
|Feel Bold, Manuel
|1.018.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP, Benzinli
|Feel Bold, Otomatik
|1.170.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP, Benzinli
|Shine, Otomatik
|1.210.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP, Benzinli
|ELLE, Otomatik
|1.252.000 TL
C3 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|9.000 TL
|Feel, Feel Bold, Shine, ELLE
|Özel Metalik Boya
|11.000 TL
|Feel, Feel Bold, Shine, ELLE
|Arka Park Sensörü
|6.000 TL
|Feel Bold
C3 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Feel Bold, Otomatik
|1.320.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine, Otomatik
|1.430.000 TL
C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.000 TL
|Feel, Shine, Feel Bold
|Outdoor Paketi
|16.000 TL
|Shine, Feel Bold
C4 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Feel Bold, Otomatik
|1.357.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine, Otomatik
|1.471.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine Bold, Otomatik
|1.645.000 TL
C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|13.000 TL
|Feel Bold, Shine, Shine Bold
|Özel Metalik Boya
|15.000 TL
|Feel Bold, Shine, Shine Bold
|Siyah Tavan
|13.000 TL
|Shine, Shine Bold
|Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar
|13.000 TL
|Shine Bold
e-C4 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW 136 HP, Elektrikli
|Shine Bold, Otomatik
|1.375.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Shine Bold, Otomatik
|1.460.000 TL
e-C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|7.944 TL
|Shine Bold
|Özel Metalik Boya
|9.167 TL
|Shine Bold
|Siyah Tavan
|7.944 TL
|Shine Bold
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|32.000 TL
|Shine Bold
|Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar
|7.944 TL
|Shine Bold
e-C4 X fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|Shine Bold, Otomatik
|1.375.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Shine Bold, Otomatik
|1.460.000 TL
e-C4 X opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|7.944 TL
|Shine Bold
|Özel Metalik Boya
|9.167 TL
|Shine Bold
|Siyah Tavan
|7.944 TL
|Shine Bold
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|32.000 TL
|Shine Bold
|Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar
|7.944 TL
|Shine Bold
C4 X fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Feel Bold, Otomatik
|1.499.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine, Otomatik
|1.531.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine Bold, Otomatik
|1.640.000 TL
C4 X opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|13.000 TL
|Feel Bold, Shine, Shine Bold
|Özel Metalik Boya
|15.000 TL
|Feel Bold, Shine, Shine Bold
|Siyah Tavan
|13.000 TL
|Shine, Shine Bold
|Güvenlik Paketi
|15.000 TL
|Feel Bold
|Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar
|13.000 TL
|Shine Bold
C5 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel
|Shine, Otomatik
|1.880.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel
|Shine Bold, Otomatik
|2.000.000 TL
|1.2 Hybrid 136 HP, Hibrit
|E-Series, Otomatik
|1.999.000 TL
C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|12.000 TL
|Shine, Shine Bold, E-Series
|Sedefli Beyaz Renk
|14.000 TL
|Shine, Shine Bold, E-Series
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|50.000 TL
|Shine, Shine Bold, E-Series