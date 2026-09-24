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Claude, CRISPR Benzeri Yeni Bir Enzim Sistemi Keşfetti (Sıra Genlerle Oynamaya Geldi)

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Claude, devasa DNA verilerini özerk olarak tarayarak gen düzenleme aracı Crispr'a benzer yeni bir enzim sistemi keşfetti.

Claude, CRISPR Benzeri Yeni Bir Enzim Sistemi Keşfetti (Sıra Genlerle Oynamaya Geldi)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ teknolojileri artık sadece metin yazıp kod üretmekle kalmıyor, doğrudan yaşamın temel yapı taşı olan genetiğe ve biyolojiye müdahale etmeye başlıyor.

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Anthropic, amiral gemisi modeli Claude'un, genetik mühendisliğinde çığır açan Crispr mekanizmasına benzer yeni bir enzim sistemini "özerk olarak keşfettiğini" duyurdu. Şirketin yeni kurulan biyoloji laboratuvarından çıkan bu gelişme, yapay zekânın genetik biliminde ve yaşam bilimlerinde aktif bir aktör hâline geldiğini gözler önüne seriyor.

İçerikten Görseller

Claude, CRISPR Benzeri Yeni Bir Enzim Sistemi Keşfetti (Sıra Genlerle Oynamaya Geldi)
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21 saatte milyonlarca genetik kod taranarak bulundu

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Genetik veri tabanlarına erişen yapay zekâ, insan müdahalesine neredeyse hiç ihtiyaç duymadan devasa DNA dizilimlerini analiz etti. Bilim insanlarının rolü yalnızca başlangıç komutunu vermek ve elde edilen bulguları laboratuvarda doğrulamakla sınırlı kaldı.

Süreç boyunca yaklaşık 950 Claude ajanı, 21 saatlik kesintisiz bir dijital mesaiyle 210 milyon token'lık genetik veriyi taradı. Ajanlardan birinin veri setinde fark ettiği olağandışı tekrarlayan desen, uzmanların incelemesine sunuldu. Yapılan laboratuvar testleri, bakterileri hedef alan bir virüs türü olan bakteriyofajlarda "daha önce tanımlanmamış bir enzim sistemi" bulunduğunu ortaya koydu.

Genetik mühendisliğinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Anthropic, keşfedilen bu yeni sistemin tam işlevini çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Yapay zekânın genetik materyaller üzerindeki bu keşfinin Crispr kadar dönüştürücü bir gen düzenleme aracına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz net değil ancak bu hamle, ilaç geliştirmeden sentetik biyolojiye kadar pek çok alanda yapay zekanın genetik kodları çözme ve yeniden tasarlama potansiyelini açıkça gösteriyor.

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