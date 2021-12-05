Clearview AI isimli şirket, yüz tanıma teknolojisi sayesinde sosyal medya kullanıcılarından topladığı verileri kolluk kuvvetlerine sağlıyordu. Şimdi ise tartışma yaratan teknoloji, ABD'li yetkililerden onay alıyor.

Sosyal medya platformlarından FBI gibi kolluk kuvvetlerine yüz yanıma teknolojileri sağlayan ABD merkezli şirket Clearview AI, son zamanlarda insanların rızası olmadığı hâlde veri topladığı gerekçesiyle eleştiri altındaydı. Avustralya, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler de veri gizliliği yasalarını işaret ederek teknoloji ile ilgili uyarılarda bulunuyordu.

Şirke ise topladığı milyonlarca insanın verisinin halka açık olduğunu, bu yüzden yasadışı bir durum oluşturmadığını belirtiyordu. Ancak İngiltereli yetkililer bu açıklamaların doğru olmadığını belirtti ve geçtiğimiz günlerde veri koruma yasalarına uyulmadığı gerekçesiyle şirkete 22.6 milyon dolar ceza verdi. Dün yapılan açıklamalarla birlikte ise tartışmalı yüz tanıma teknolojisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sistem için patent alınıyor

Yetkililer tarafından cumartesi günü yapılan açıklamalara göre şirketin yüz tanıma teknolojisi patent almak üzere. Clearview AI tarafından yapılan duyuruda ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi’nin (USPTO), şirket gerekli ödemeleri yaptıktan sonra yüz tanıma sistemine patent vereceği ifade edildi. İlk olarak Politico tarafından bildirilen bu haber, veri gizliliği konusundaki endişeleri artırmış oldu.

Şirket CEO’su Hoan Ton-Bu da yaptığı açıklamalarda gelen eleştiriler ile ilgili konuştu. Ton-Bu, teknolojinin bir gözetim aracı olarak değil, suçluları tespit etmek için kullanılacağını belirtirken şirketin verileri hükümet dışında başka kimseye satmayacağını da sözlerine ekledi. Ancak birçok eleştirmen, bu teknoloji sayesinde yoldan geçen birinin akıllı telefonuyla sizin görüntünüzü yakalamasına izin vererek kişisel verilerinizi ortaya çıkarabileceğini ve kolluk kuvvetlerinin suçluları bulmak dışında yüz tanıma teknolojisini başka amaçlar için kullanabileceğini düşünüyor.

Yanlış tutuklamalara sebep olabilir

Buna ek olarak, geçmişte yaşanan tecrübeleri örnek gösteren birçok insan, yüz tanıma teknolojilerinin yanlış tutuklamalara sebep olabileceğini ifade ediyor. Daha da açacak olursak daha önce kullanılan sistemler, beyaz olmayan insanları ve kadınları tanımada zorluk çekmişti. Ancak Clearview AI bu durumun kendi teknolojisinde yaşanmadığını düşünüyor.

CEO Hoan Ton-Bu da bu durumla ilgili yaptığı açıklamalarda, Clearview teknolojisinin yapılan testlerden başarılı olarak geçtiğini, hiçbir yanlış tespit yapmadığını aktardı: Beyaz olmayan bir insan olarak, bu durum benim için oldukça önemli. Şu ana kadar herhangi bir yanlış tanıma durumu ile karşılaşılmadığını söyleyebilirim.

Şirket ve kolluk kuvvetleri teknolojinin belirtilen sebepler dışında kullanılmayacağını söylese de birçok kişi ve devlet bu durumdan endişe duymaya devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz teknolojiler amaçları dışında kullanılacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.