Microsof’un Office programları için geliştirdiği yeni görsel güncelleme, Windows 11 ve Windows 10 kullanıcıları için erişime açıldı. Güncelleme ile uygulama tasarımları, Windows temalarıyla eşleşecek.

Bilgisayar yazılımları, elektronik cihazlar, kişisel bilgisayarlar ve bilişim hizmetleri geliştiren dev teknoloji şirketi Microsoft, birkaç ay önce güncellenen işletim sistemi; Windows 11 ile Microsoft Office programlarının tasarımını eşleştirecek güncellemesini yayınlandı.

Şirket, Windows 11 için tasarlanan yeni Office tasarımını geçtiğimiz Haziran ayında duyurmuştu. Başlangıçta beta kullanıcılarının erişimine açılan güncellemeyi artık uyumlu işletim sistemine sahip tüm kullanıcılar indirebilir.

Yeni güncellemede ne gibi değişiklikler olacak?

Bu güncelleme ile en büyük değişiklik, Office'in artık varsayılan Windows temasıyla eşleşmesi olacak. Bu; siyah, beyaz ya da çok çeşitli renkler dahil olmak üzere istediğiniz Windows temasının, Office uygulamalarının görünümüyle uyumlu olacağı anlamına geliyor. Güncellemeyle gelen görsel yenilik, Office uygulamalarından birinde etkinleştirildiğinde diğer uygulamalarda da geçerli olacak. Örneğin Word’te etkinleştirilmesiyle Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook da yeni bir görünüme sahip olacak. Microsoft'un Office için yeni görsel tasarımı, geçerli uygulamaların sağ üst köşesinde bulunan Çok Yakında özelliği kullanılarak kolayca açılabilir veya kapatılabilir.

Diğer bir değişiklik de Office'in kullanıcı arabirimini daha basit hale getirmek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nun artık varsayılan olarak gizlemesi oldu. Araç çubuğunun tekrar görüntülenmesi istenirse, şeride sağ tıklayarak ya da Şerit Görüntüleme Seçenekleri simgesine tıklayarak Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Göster butonunun etkinleştirilmesi gerecek. Microsoft’un, Office programları için yeni görsel güncellemesi yalnızca Word, Powerpoint, Excel, OneNote ve Outlook uygulamalarında geçerli olacak. Güncelleme Access, Project, Publisher ve Visio dahil diğer yazılımları kapsamıyor.

Görsel güncelleme, Windows 11 kullanıcılarının yanı sıra Windows 10'un uyumlu sürümlerini kullanan kullanıcılar için de erişilebilir olacak. İşletim sisteminiz uyumlu olduğu halde güncellemeyi göremiyorsanız, Office'i yeniden başlatmak yardımcı olabilir.