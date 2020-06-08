Cloudflare de kısa bir süre önce kendi hız test sitesini oluşturarak bu sektöre katılım sağlamıştı. Şirketin bu sitesi, muadillerine göre daha farklı bir kullanım sunuyor. Detaylı analiz yapan bu site, kullanıcıların kendi analizlerini yapmasına da olanak sağlıyor.

İnternette farklı şekillerde bulunabilen hız testleri, bazen işimize yarayabiliyor. Bu durumlarda ortada olan binlerce seçenekten birini seçmemiz gerekiyor. Cloudflare de sık karşılaşılan bu sorunu farklı bir şekilde ele alarak kendi hız test sitesini yayınlamaya karar vermişti. Cloudflare'in kurduğu bu site, en başta diğer sitelerden farksız gözükse de şirketin bu konu hakkında oldukça kabul edilebilir bir açıklaması mevcut.

Cloudflare'in kurduğu hız testi sitesi, tıpkı diğer siteler gibi indirme hızı, gecikme gibi internetle alakalı parametreleri test eden çevrimiçi bir site olarak karşımıza çıkıyor ancak şirkete göre durum bir miktar daha farklı. Şirket, ortada birçok hız testi sitesi bulunmasına rağmen hiçbir sitenin bu ölçümlerin nasıl ortaya çıktığına ve gerçek dünya performansına göre nasıl eşleştiklerine dair kesin bilgiler vermeyeceğinin altını çiziyor.

Cloudflare, performanslarını kendi analiz etmek isteyen kullanıcılara da destek çıkıyor:

Cloudflare'in diğer sitelerden olan farkı da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Şirket, kendi hız sitesiyle birlikte neyi ölçtüklerini ve internet bağlantı puanlarının tam olarak neye göre hesaplandığına ilişkin bilgileri kullanıcılarla paylaşıyor. Cloudflare, bunlarla da yetinmiyor ve ağ performanslarını kendi analiz etmek isteyen kullanıcılar için kullanılan ölçütleri indirme imkânı sunuyor. Kullanıcıların test sonuçlarından toplanan performans verileriyse Cloudflare tarafından ağ geliştirmek amacıyla kullanılıyor.

Cloudflare'in hız testi sitesinin çalışma prensibi, diğer sitelerden çok da farklı değil. Bir dizi işlemin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan testlerde bazen sorunlar çıkabiliyor. Şirket, normalde indirme hızını da ölçerek kullanıcılara sunuyor ancak çok hızlı bağlantılarda yanlış ölçümler ortaya çıkabildiğinden dolayı bu özellik devre dışı bırakılmak durumunda kalınabiliyor.

Bir dizi ölçümlerden sonra tüm bilgileri kullanıcıya sunan site, grafik ve haritalardan da yararlanıyor. Siz de hız ölçümünüzü bu siteden gerçekleştirmek istiyorsanız, buradan Cloudflare Speed Test'e ulaşarak ölçümlerinizi tamamlayabilirsiniz.