Corona Virüsü, Avrupa'da Bilançoyu Ağırlaştırıyor

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını, Avrupa'yı da etkisi altına almış durumda... Avrupa ülkesi İtalya'da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Çin’den diğer ülkelere sıçrayan corona virüsü, tehdit olmaya devam ediyor. Avrupa’da da bu virüse bağlı ölümler yaşanıyor. Son olarak İtalya’daki ölü sayısı, artarak 29 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, ülkedeki ilk vakadan bu yana iyileştirilenlerle birlikte virüs tespit edilen kişi sayısı bin 128 olarak açıklandı. Bu kişilerden 50’sinin iyileştiği belirtildi.

İtalya'da ölü sayısı arttı, Norveç alarmda:

Öte yandan, İskandinav ülkesi Norveç’te de tablo farklı değil… Durumun gittikçe kötüleştiği ülkede yapılan corona virüsü taramaları sonucunda vaka sayısının 7’ye yükseldiği ifade edildi. Dünya genelinde ise 80 binden fazla kişinin söz konusu virüse yakalandığı belirtiliyor. 2 bin 900’den fazla kişi ise hayatını kaybetti.

THY, İtalya seferlerini iptal etti:

Corona virüsü salgını uçak seferlerini de etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), 2 - 31 Mart tarihleri arasında İtalya’ya seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen THY seferleri şöyle:

"İstanbul Sabiha Gökçen – Milano Malpensa – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

İstanbul Sabiha Gökçen – Roma Fiumicino – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

İstanbul Havalimanı – Roma Fiumicino – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

İstanbul Havalimanı – Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

İstanbul Havalimanı – Napoli – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

İstanbul Havalimanı – Venedik – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

İstanbul Havalimanı – Katanya – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

İstanbul Havalimanı – Bologna – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

İstanbul Havalimanı – Bari – İstanbul Havalimanı haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürülmüştür."

Ayrıca, THY’nin açıklamasında, “Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.