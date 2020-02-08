Corona Virüsünü Nötralize Eden Bir Tuz Maskesi Geliştirildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyaya korku salan Corona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında bir biyomedikal mühendisi, Corona virüsü gibi virüsleri 5 dakikada nötralize eden bir tuz maskesi geliştirdiğini açıkladı.

Bir salgınla mücadele sırasında oldukça kritik rol üstlenen yüz maskeleri, Corona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için de başvurulan en yaygın korunma yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Özellikle hava yoluyla bulaşan virüslerin yayılmasını engellemek için uygulanan ilk tedbir olan yüz maskeleri, bazı uzmanlara göre Çin dışındaki insanları Corona virüsüne karşı korumada yetersiz kalıyor.

Kişilerin yüz maskelerinin konumlarını ayarlamak için sürekli olarak maskelere dokunmaları, maskelerin bazı anlarda çıkarılıp tekrar takılması gibi eylemler; uzmanlara göre mikropların insan vücuduna girmesine davetiye çıkarabiliyor. Salgın gibi bir durum söz konusu olduğundaysa bu durum ciddi problemlerin önünü açabiliyor. İşte tam da böyle durumlarda kullanılması gereken maskelere yeni bir alternatif üretildi.

Zararlı patojenleri engellemek yerine öldüren bir maske geliştirildi:

İlk bakıldığında normal bir yüz maskesinden pek de farklı görünmeyen tuz maskesi, Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisi olan Prof. Hyo-Jick Choi tarafından geliştirildi. İçindeki tuz kaplaması sayesinde daha önce 3 farklı grip virüsünün yayılmasını engellediği kanıtlanan bu maskeler, 2017 yılında Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir makalenin de konusu olmuştu.

Öksürme, hapşırma, konuşma ve nefes alma eylemleri sırasında ağızdan çıkan partiküllerin Corona virüsü gibi virüslerin yayılmasında etkili olduğunu belirten Choi, bu partiküllerin günümüzde sıkça kullanılan maskelere yapışması durumunda virüslerin maskeyi takan insana bulaşabileceğini belirtti. Hâlihazırda kullanılan maskelerin en büyük sorununun bu virüsleri öldürememesi olduğunu ifade eden Choi'ye göre virüs taşıyan bir damlacık geliştirilen maskeye yapıştığında, bu damlacık ilk olarak tuzu emiyor. Daha sonraysa 5 dakika içinde sıvı buharlaşıyor ve tuz, virüsü nötralize ediyor.

Çalışmalara öncelikle şekerle başladıklarını belirten Choi, şekerin yapısının bu mekanizma için uygun olmadığını gördüklerini ve daha sonra tuzu denediklerini söyledi. Geliştirilen maskenin patentini alan araştırma ekibi, bu maskenin 2 yıl içerisinde ticari olarak satışa çıkmasını beklediklerini ifade ediyor.