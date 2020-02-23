Pazar araştırma şirketleri tarafından açıklanan yeni bir rapora göre küresel PC pazarının bu sene %3.4’e varan bir küçülmeye gideceği tahmin ediliyor. Dünya genelini etkilemeye devam eden Corona virüsünün faaliyetini sürdürmesi halinde ise bu sayı %8.8 oranını rahatlıkla görebilir.

Diğer birçok elektronik ürünle birlikte PC satışları da beklenenden daha sönük bir yıl geçirecek gibi görünüyor. PC satışlarına olan ilginin azlığı pazar doygunluğu ve tüketimdeki yavaşlama nedeniyle genel talebin azalması olarak açıklanırken listeye bir de dünya geneline yayılan Corona virüsü salgını eklendi. Virüs nedeniyle oluşan mevcut gecikmelerin üretim kapasitesini üçte iki kadar azaltmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En çok Çin etkilenecek

Analist firma Canalys'e göre her şey yolunda gittiği takdirde dahi PC gönderileri bu yıl %3.4 oranında düşüş gösterecek. Corona virüsü daha fazla hasar verirse ve işler daha da kötüye giderse küresel gönderilerde %8.8 oranında gerileme olacak. Bu durum beklendiği gibi gerçekleşirse en fazla etkilenen ülke şüphesiz ki Çin olacak. En kötü senaryoda, Çin’deki satışlarda %3.8’lik, en iyi senaryoya göre ise %12.2’lik bir düşüş bekleniyor.

Raporlarında sayısal verilere dayanarak açıklamalar yapan Canalys araştırmacıları, 2019 yılında satılan PC'lerin genel hacminin yaklaşık 396 milyon adet olduğunu bildirdi. Bu sayının bu yıl 362-382 milyon adet arasında değişeceği söyleniyor.

Gelen raporlara göre negatif etkiye bağlı olarak yılın birinci ve ikinci çeyreğindeki satış oranları en dramatik sayılarda olacak ve PC gönderileri sırasıyla %10 ve %9’luk bir düşüş gösterecek. Tüm bunların yanında güncel rakamların Şubat ayı için hala gelmeye devam ettiğini de ekleyelim, ancak üretim kapasitesinin en iyi senaryoda maksimum %30-35 ve en kötü durumda %20-25 arasında olabileceğini de söylemeden geçmeyelim.

Corona virüsünün kontrol altına alınmasının Mart ayını bulması, tamamen stabilize edilmesinin ise Mayıs ayına varması ihtimalleri göz önüne alındığında pazarda açılma olması ön görülüyor. Bununla birlikte, tahminlere göre yıl sona erdiğinde, hem talep hem de üretim kapasitesi arttıkça piyasa koşulları önemli ölçüde düzelecek.