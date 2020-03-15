Corona Virüsü, Son Olarak Eğlence Mekanlarını Vurdu

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre Corona virüsü tedbirleri kapsamında ülke genelindeki pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri dâhil olmak üzere tüm eğlence mekanları geçici olarak kapatılacak.

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı ek genelgeyle ülke genelinde alınacak yeni Corona virüsü (COVID-19) tedbirlerini açıkladı. 81 ilin valiliklerine yollanan genelgede Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'pandemi' ilan edildiğine dikkat çekildi.

Genelgede yer alan tedbirler, şehirlerdeki eğlence mekanlarının faaliyetlerine sınırlama getiriyor. Öyle ki yarın saat 10.00'dan sonra geçerli olmak kaydıyla 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri geçici bir süreliğine kapatılacak.

Denetlemeleri kolluk kuvvetleri yapacak:

Bakanlığın yayınladığı genelgede bu kararın, 'vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artırması' sebebiyle alındığı belirtildi. 16 Mart 2020 saat 10.00 itibarıyla faaliyetlerine ara verecek olan işletmelerin tekrar ne zaman açılacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Alınacak tedbirler anlamında vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde yürütülecek bu süreçte denetimler kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak. Genelgeye uymayan işletmeler hakkındaysa yaptırım uygulanacak. Enfekte olan kişi sayısı her geçen gün artan Corona virüsü için başka hangi önlemlerin alınacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.