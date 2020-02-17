Corona Virüsü, iPhone SE 2'nin Çıkışını Etkilemeyecek

Bilindiği gibi Corona virüsü, birçok şirketin planlarını aksattı. Dünya genelinde etkinlikler ve piyasaya çıkması bekleyen ürünler, virüsün getirdiği kısıtlamalar yüzünden ertelendi. Bu senenin beklenen ürünlerinden biri olan iPhone SE 2 de bu ürünlerden olabilirdi ancak yakın zamanda yapılan açıklamalar, üretimde bir sorun olmadığını ve telefonun beklendiği gibi mart ayında çıkacağını ortaya koyuyor.

Son birkaç aydır Apple’ın ‘iPhone 9’ ve ‘iPhone SE 2’ isimleriyle anılan düşük fiyatlı telefonu hakkında çok fazla iddia ortaya atıldı. Telefonun başta sadece bir iddia olan çıkışı, yapılan açıklamalarla birlikte doğrulanma seviyesine geldi. Apple’ın bu yeni bütçe dostu telefonu mart ayında çıkaracağı düşünülüyordu. Yapılan yeni açıklamalar, telefonun Corona virüsü nedeniyle gecikmeyeceğini ortaya koydu. Uygun fiyatlı iPhone, beklendiği gibi mart ayında satışa sunulacak.

TFI Securities’ten Ming-Chi Kuo, yaptığı açıklamada iPhone SE 2’nin çıkış tarihinin Corona virüsünden etkilenmediğini belirtti. Bu yılın başlarında telefonun çıkış tarihinin değişebileceğinin olası olduğu üzerine açıklamalar yapılmıştı ancak Kuo ve diğer uzmanlar, telefonun üretim durumunun virüs tarafından etkilenmek için fazla ileride olduğunu düşünüyor. Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2021 planları bu nedenle yavaşlasa bile iPhone SE 2’nin zamanında çıkacağını belirtti.

Virüs, çıkış tarihini değil ama telefonun özelliklerini aksatmış olabilir:

Akıllı telefonlara yüksek bütçe ayıramayanlar için oldukça heyecan verici olan iPhone SE 2’nin üretimi, Corona virüsünün getirdiği sınırlamalar nedeniyle ertelenmeyecek. Bu, telefonu almayı düşünenler için oldukça sevindirici bir haber zira insanlar, iPhone SE 2 hakkında oldukça heyecanlılar ve telefon hakkında aylardır konuşuyorlar.

Bu noktada telefonun bilinen özelliklerini hatırlayalım; iPhone SE 2 ya da diğer adıyla iPhone 9, 4,7 inç bir ekrana sahip olacak. Tasarımıyla iPhone 8’i andıracağı söylenen telefon, iddialara göre bir ‘Home’ tuşu da barındıracak. Yine iddialara göre telefon, 7 parçalı bir lens yerine 6 parçalı bir lense sahip bir kamerayla gelecek. Bunun nedeninin 7 parçalı lenslerin virüs nedeniyle gecikmesi ve bu yüzden 6 parçalı lenslerin tercih edilmesi olduğu iddia ediliyor. Kamera hakkındaki diğer detaylarla ilgili bir bilgi mevcut değil.

Bütçe dostu iPhone SE 2, tahminlere göre 399 dolar fiyatla piyasaya sunulacak. Bu tahminlere göre telefonun ülkemizdeki fiyatı, 4.500 TL ile 5.000 TL arasında olabilir. Tam çıkış tarihi belli olmasa da güncel bilgilere göre mart ayı içerisinde raflardaki yerini bulacak olan telefon, Apple’ın piyasadaki en ucuz telefonu olacak.