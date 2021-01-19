COVID-19 Virüsünün 3 Boyutlu Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nanographics adlı bir şirket, Viyana Üniversitesi'nde bulunan bilim insanları ile birlikte türünün ilk örneği olan COVID-19'un 3 boyutlu görüntülerini ortaya çıkardı.

Uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Sars-CoV-2 virüsünün 3 boyutlu görüntüleri, Viyana merkezli Nanographics adlı bir şirket tarafından oluşturuldu. Şirket, aylar süren çalışmaların sonucunda Sars-CoV-2 virüsünün hareketlerini en ince ayrıntısına kadar video halinde gözler önüne serdi.

3 boyutlu görüntüleri daha önceki virüs görsellerinden ayıran en büyük özellik, bilim insanlarının bu çalışmada şokla dondurulmuş virüs hareketlerini kayıt altına alması oldu. Virüsün özellikle başak proteinlerine dair detaylı bir görünüm sunan bu görselleştirme, Sars-CoV-2’nin daha detaylı bir şekilde incelenmesi için bilim insanlarına ışık tutacak.

Virüs, en ince parçacağına kadar incelendi

Nanographics, bu çalışmaları için Viyana Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının yapmış olduğu incelemelerden faydalandı. Üniversitede profesör Sai Li liderliğindeki bir ekip, virüsün parçacıklarını ortaya çıkarmayı ve bunları kriyo elektron tomografisi ile tarayıp dijitalleştirmeyi başardı.

Gerçek mikroskobik verilere dayanarak oluşturulan bu 3 boyutlu görsel, virüsün yapısını en ince ayrıntısına kadar yüksek kalitede sergileyerek türünün ilk örneği oldu. Sars-CoV 2 de dahil olmak üzere tüm canlı virüs modellemeleri, bilim insanlarının gelecekteki biyolojik verileri daha kolay ve hızlı bir şekilde analiz etmesine olanak sağlayacak.