Fransız Akademisi, Covid-19'un 'Cinsiyeti'ni Açıkladı

Fransızca ile ilgili konularda büyük otoriter olan Fransız Akademisi (Académie française), yeni tip koronavirüsün neden olduğu hastalık olan Covid-19’un cinsiyetini belirledi. Akademiye göre bu ismin dişil olduğu ve “la” takısıyla kullanılması gerektiği kaydedildi.

Fransız dilinde her kelimenin cinsiyeti bulunuyor. Dişil isimler önüne "la" takısı alırken, eril isimler için de "le" takısı kullanılıyor.

Ülke medyasında sık sık "le" takısıyla kullanılan Covid-19 kelimesinin Fransız Akademisi'nin açıklaması doğrultusunda dişil olduğu ve "la" takısıyla kullanılması gerektiği belirtildi.

Akademi, kendi internet sitesinde yayımlanan "hatalı yazım" kategorisinde, "Burada dişil kullanım tercih edilmeli. Covid-19’a ait olduğu cinsiyeti vermek için geç değil" ifadelerine yer verdi.

Fransız Akademisi medyada ve gündelik yazışmalarda görülen "le Covid-19" kullanım şeklinin hatalı olduğunu belirtti. Buna göre hastalığın ve ona neden olan virüsün ismine aynı cinsiyetin atfedilmesi doğru değil. Koronavirüs kelimesi, Fransızcada "le koronavirüs" şeklinde kullanılıyor.

Akademiye göre kısaltmalar, cinsiyetini içinde bulunan kelimelerden alıyor. Açıklamada, Covid-19 kelimesi "Koronavirüs hastalığı 2019" anlamına geliyor. Burada temel kelimeyi ise "hastalık" oluşturuyor. Fransızcası “la maladie” olan hastalık kelimesinin dişil olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u uzun süredir "la" takısıyla kullanıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve hükümete bağlı medya kuruluşları da bu dişil versiyonu kullanıyorlar.