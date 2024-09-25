COVID-19 pandemisi hiç yaşanmasaydı acaba ne olurdu? Yapay zekâya sorduk ve psikolojik etkilerden tutun teknolojiye kadar cevaplarını aldık…

COVID-19 pandemisi, hiç şüphesiz tüm dünyayı hem sağlık hem ekonomik hem kültürel hem sosyal hem psikolojik anlamlarda ciddi derecede etkiledi.

Hiç düşündünüz mü, COVID-19 diye bir pandemi çıkmasaydı, neler farklı olurdu? Yapay zekânın bu konudaki fikirlerini dinleyelim!

Ekonomik etkilerle başlıyor.

Pandemi olmasaydı, büyük şehirlerdeki ofis binalarının boş kalması sorunu yaşanmazdı. Londra’daki Canary Wharf gibi iş merkezlerinde boş ofis alanı %15’e kadar yükseldi. Pandemi olmadan bu tür iş merkezlerinde talep yüksek kalır ve kiralar da artış eğiliminde olurdu.

Pandemi sırasında birçok küçük işletme kapanmak zorunda kaldı. Pandemi olmasaydı; küçük kafe ve restoranlar kapılarını kapatmaz, özellikle yerel ekonomiler daha güçlü kalabilirdi. Örneğin, pandemi nedeniyle kapanan, tarihi bir Floransa kafesi olan Caffè dell'Oro, turizm ve yerel halkın desteğiyle faaliyetine devam edebilirdi.

Pandemi sırasında, ekonomik belirsizlikler ve devlet teşvikleri sayesinde kripto paralara olan ilgi arttı. Pandemi olmasaydı, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar belki de bu kadar kısa sürede büyük fiyat artışları yaşamaz ve kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmezdi.

Gelelim sosyal ve psikolojik etkilere.

Pandemi sürecinde birçok çift, karantinada geçirilen uzun zamanın etkisiyle çocuk sahibi olma kararı aldı. ABD’de 2021’de “Pandemi Bebek Patlaması” yaşandı. Pandemi olmasaydı, bu bebek patlaması gerçekleşmez ve demografik değişimler daha farklı bir seyir izlerdi.

Pandemi sırasında yalnız yaşayan insanlar, özellikle büyük şehirlerde çok ciddi yalnızlık ve depresyon sorunları yaşadı. Örneğin, Tokyo’da hükûmet, yalnızlık krizini hafifletmek için “Yalnızlık Bakanı” atadı. Pandemi olmasaydı, böyle bir atama gerekliliği belki de hiç gündeme gelmezdi.

Pandemi sürecinde insanlar yalnızlıkla baş etmek için evcil hayvan sahiplenme oranlarını artırdı. Pandemi olmasaydı, barınaklardaki evcil hayvan sayısı daha fazla olur ve evcil hayvan bakımı için oluşturulan “Pet Influencer” fenomeni bu kadar popüler hale gelmezdi.

Teknoloji hakkında da söyleyecekleri var.

Pandemi, sanal gerçeklik teknolojilerinin ve metaverse evreninin hızla popülerleşmesine neden oldu. Çevrim içi buluşmalar ve etkinlikler, sanal gerçeklik ortamlarında düzenlendi. Pandemi olmasaydı, metaverse kavramı bu kadar hızlı bir şekilde benimsenmez ve Meta (eski adıyla Facebook) bu alana bu kadar büyük yatırımlar yapmazdı.

Pandemi süresince uzaktan çalışma ve eğitimde artan internet kullanımı, birçok ülkede 5G ve fiber internet yatırımlarının hızlanmasına neden oldu. Pandemi olmasaydı, bu yatırımlar belki de daha yavaş ilerler ve kırsal bölgelerdeki internet altyapısı bu kadar hızlı iyileştirilmezdi.

Pandemi sırasında birçok şirketin ve bireyin çevrim içi faaliyetleri artınca, siber saldırılar da yükseldi. Örneğin, 2020'de sağlık sektörüne yapılan siber saldırılar %45 arttı. Pandemi olmasaydı, siber güvenlik bu kadar kritik bir öncelik haline gelmeyebilir ve birçok şirket, uzaktan çalışanları koruma konusunda bu kadar büyük yatırımlar yapmazdı.

Eğitim alanı göz ardı edilemez tabii.

Pandemi olmasaydı, eğitimde radikal değişimler yaşanmaz, birçok öğrenci sadece online ortamda var olan yaratıcı eğitim deneyimlerinden mahrum kalabilirdi. Örneğin, pandemide popülerleşen sanal sınıf gezileri, öğrencileri Louvre Müzesi’nde sanal bir tura çıkararak ünlü eserleri interaktif bir şekilde incelemelerini sağladı. Normalde bu tür deneyimler yalnızca belli başlı okullarda veya müfredat dışı etkinliklerde mümkün olurdu.

Ayrıca pandemide hızla benimsenen uzaktan laboratuvar çalışmaları ve sanal gerçeklik tabanlı biyoloji dersleri, öğrencilerin bir DNA molekülünü veya bir hücreyi 3D ortamda inceleyebilmesine olanak tanıdı. Bu tür teknolojik atılımlar, pandemisiz bir dünyada çok daha yavaş ilerler ve çoğu öğrenci, teknolojinin sunduğu bu eşsiz eğitim fırsatlarından yararlanamazdı.

En önemlisini sona bıraktık, sağlık…

Pandemi olmasaydı, COVID-19 nedeniyle yaşanan yaklaşık 7 milyon doğrudan ölüm ve sağlık hizmetlerine erişimdeki aksaklıklar nedeniyle gerçekleşen binlerce dolaylı ölüm yaşanmazdı.

Kanser, kalp hastalıkları gibi acil müdahale gerektiren durumlar daha etkin şekilde tedavi edilebilir, kronik hastalıklara sahip kişiler düzenli kontrollerini yaptırarak daha sağlıklı bir yaşam sürebilirdi.

Ayrıca tüberküloz, HIV ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle artan ölümler önlenebilir, çocukların rutin aşılama programları aksamaz ve kızamık gibi önlenebilir hastalıkların yol açtığı salgınlar engellenebilirdi.

Uzun COVID gibi kronik sağlık sorunları gelişmez, mental sağlık sorunları ve intihar vakaları artış göstermezdi, dolayısıyla küresel sağlık sistemleri daha az stres altında kalır ve insanlar daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürerdi.

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