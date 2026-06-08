Efsane Crazy Taxi oyununun yenisi Crazy Taxi: World Tour resmen duyuruldu. Oyundan fragman geldi, çıkış tarihi paylaşıldı.

Sega tarafından yayımlanan ve ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen Crazy Taxi, dünya çapında ikonikleşen bir oyun olmayı başarmıştı. Yakın zamanda gelen açıklamalarda ise efsane yapımın geri döneceği duyurulmuştu. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Dün gece gerçekleştirilen Xbox Games Showcase etkinkliği kapsamında Sega, sürpriz bir duyuruyla Crazy Taxi: World Tour’u duyurdu. Bu oyun, efsane Crazy Taxi’yi günümüze uyarlayacak.

Crazy Taxi: World Tour, 2027’de çıkacak

Sega, Crazy Taxi: World Tour oyunundan fragman paylaşılırken ne zaman piyasaya sürüleceğine dair de açıklama yapıldı. Oyunun 2027 yılında Xbox Series X/S, PC (Steam), PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için çıkış yapacağı duyuruldu.

Daha önce gelen açıklamalarda yeni Crazy Taxi oyununun açık dünya MMO türünde bir yapım olacağı ifade edilmişti. Paylaşılan fragman ise neler beklememiz gerektiği konusunda bizlere fikir veriyor. Okyanustan fırlayan köpek balıklarından devasa pizza kutuları taşıyan yolculara kadar birçok farklı şey dikkat çekiyor. Tıpkı eskiden olduğu gibi yine çılgın bir oyun bizi bekliyor diyebiliriz.

Yine bir kısmının San Francisco benzeri bir şehirde geçeceğini görüyoruz. Aynı zamanda Crazy Taxi deyince herkesin aklına gelen The Offspring’in All I Want şarkısı da fragmanda kullanılıyor. Fragmanın oyunseverleri şimdiden heyecanlandırdığını söylemek yanlış olmaz.