Crysis Remasted'ı Korsandan Korumanın Bedeli: 140 Bin Euro

Ortaya çıkan geliştirme aşaması belgelerine göre Crytek, Crysis Remasted'da aktif bir korsan yayın koruması olması için Denuvo'ya ilk yıl için 140 bin euro ödemiş. Ayrıca yapılan anlaşmada pek çok ek ödeme de bulunuyor.

Pek çok PC oyuncusu, oyun stüdyolarının Denuvo Software Solutions GmbH tarafından geliştirilen bir anti-kurcalama (anti-tamper) teknolojisi ve dijital haklar yönetimi şeması olan Denuvo’yu crackli oyunlardan kaldırmak için neden bir yıl beklediğini merak ediyordu ki fidye yazılımı çetesi Egregor, Ekim 2020'de Crytek'in dahili ağlarından elde ettiği veriler ile bu sorunun yanıtını verdi.

Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered’ı ortaya çıkarak belgelere göre Crytek, Crysis Remasted'da Denuvo'yu kullanabilmek için geliştiricisine bir yıl için 140.000 euro (yaklaşık 1.327.771 TL) ödemek durumunda kalmış. Üstelik iki şirket arasındaki anlaşmaya göre oyun, ilk çıkış tarihinden önce piyasaya sürülmesi halinde ücret 126 bin euroya düşecekti ki bu tarih, 31 Mart 2021’di.

Anlaşmaya göre ilk yıl tamamlandığında Crytek, Denuvo’ya her ay 2.000 euro ödemeye devam edecek. Ayrıca 30 günlük süreçte 500.000 benzersiz aktivasyon görülen ürünler için 60.000 euro ek ödeme de yapılacak. Bunlara da ek olarak Crytek, her vitrin için ek 10 bin euro ödeyecek.

Crytek’in bu denli fazla ek ödemeye rağmen Denuvo’yu kullanmakta kararlı olmasının nedeni, şirketin sunduğu kapsamlı "korsanlık" desteği. Ortaya çıkan belgelere göre Denuvo, korsan yayınları sürekli olarak tarıyor ve hem geliştiricilere hem de yayıncılara bilgi sağlıyor. Denuvo, manuel korsan yayın takibi hizmeti de sunuyor.