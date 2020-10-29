CS 1.6 Nasıl Ücretsiz Oynanır? (İndirme ve Kurulum Yok)

Bir dönemin efsanesi olan CS 1.6, tarayıcı üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Kayıt olma, indirme gibi işlemler de yapmanıza gerek kalmadan ücretsiz şekilde CS 1.6 nasıl oynanır, sizin için anlattık.

Bir zamanların efsane FPS oyunu, birçoğumuzu sabahtan akşama kadar internet kafelere müşteri yapan CS 1.6, CS: GO’nun çıkışı ve yaygınlaşması ile popülerliğini kaybetmişti. Fakat hâlâ CS 1.6’yı severek oynayan birçok kişi bulunuyor. Bu kişilerin elinden çıkmış olan bir sitede CS 1.6’yı ücretsiz bir şekilde indirmeden oynayabiliyorsunuz.

Tarayıcı tabanlı hâline getirilen CS 1.6, birçok ülkeye özel serverların bulunduğu internet sitesinde ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Eğer CS: GO’dan sıkılıyorsanız veya CS: GO’ya bulaşmadan arada sadece eski günleri yad etmek istiyorsanız, ücretsiz olarak CS 1.6 nasıl oynayabileceğiniz anlattık.

CS 1.6 ücretsiz nasıl oynanır?

Adım #1: Buradan cs-online.club sitesine ulaşın.

Buradan cs-online.club sitesine ulaşın. Adım #2: Sağ üst köşede bulunan menüden dil tercihinizi değiştirin.

Sağ üst köşede bulunan menüden dil tercihinizi değiştirin. Adım #3: Ortadaki sunucular bölgesinden istediğiniz ülkeyi seçin.

Ortadaki sunucular bölgesinden istediğiniz ülkeyi seçin. Adım #4: Sunucuların altında bulunan listeden istediğiniz oyun modunu seçin.

Sunucuların altında bulunan listeden istediğiniz oyun modunu seçin. Adım #5: Sayfayı aşağıya kaydırarak aktif oyunlar menüsüne ilerleyin.

Sayfayı aşağıya kaydırarak aktif oyunlar menüsüne ilerleyin. Adım #6: Girmek istediğiniz oyunun yanında bulunan “bağlanmak” butonuna basın.

Girmek istediğiniz oyunun yanında bulunan “bağlanmak” butonuna basın. Adım #7: Oyunun yüklenmesini bekleyin.

Oyunun yüklenmesini bekleyin. Adım #8: CS 1.6 oynamaya hazır.

Adım #1: cs-online.club sitesine ulaşın.

CS 1.6’yı tarayıcıya entegre eden ve indirmeden ücretsiz olarak oynayabildiğiniz site cs-online.club olarak karşımıza çıkıyor. Bu sitede birçok sunucu ve Türkiye’den de birçok oyuncu bulunuyor. Buraya tıklayıp siteye ulaşabilirsiniz.

Adım #2: Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan menüden dil tercihinizi değiştirin.

Sitede birçok dil seçeneği bulunuyor, fakat siteyi ilk açtığınızda İngilizce olarak açılacaktır. Dil seçeneğini görselde de görüldüğü gibi sayfanın sağında yer alan dil menüsünden değiştirebilirsiniz. Türkçe'yi seçtiğinizde ise site büyük ölçüde Türkçe olacaktır ama bazı cümlelerin ve kelimelerin, hâlâ İngilizce olarak kaldığını belirtmekte fayda var.

Adım #3: Sayfanın ortasında yer alan sunucular bölgesinden istediğiniz ülkeyi seçin.

cs-online.club sitesi birçok ülkeden kullanıcıların sahip olduğu serverları barındırıyor. Sayfanın hemen ortasında bulunan bu küçük menüden istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Zaten site de IP adresinizden direkt olarak bağlandığınız ülkeyi sizin için seçiyor. Eğer Türk oyuncularla oynamak istiyorsanız, Türkiye serverında kalabilirsiniz. Fakat daha çok değişik oyun modları denemek istiyorsanız, sitenin en çok oyun bulunan Rusya serverına bir göz atabilirsiniz.

Adım #4: Sunucuların altında bulunan listeden istediğiniz oyun modunu ve haritayı seçin.

Eğer bir ülke seçtikten sonra herhangi bir oyun modu seçmezseniz, site size seçtiğiniz ülkede bulunan tüm açık serverları gösterecektir. Özel bir oyun modu seçmek isterseniz de ülkelerin hemen altında bulunan menüden istediğiniz modun yanındaki kutucuğu işaretleyerek basitçe seçebilirsiniz. Bu menüde klasik, sadece AWP, sadece el bombası ve düello gibi birçok özel oyun modları bulunuyor. Ayrıca mod menüsünün hemen altında harita listesi de bulunuyor. Bu listeden istediğiniz haritayı seçebilirsiniz.

Adım #5: Sayfayı aşağıya kaydırarak aktif oyunlar menüsüne ilerleyin.

Her şeyi seçtikten sonra sayfanın geri kalanında aktif oyunlar listesi sergilenecektir. Bu menüden oynamak istediğiniz serverı seçebilirsiniz. Ayrıca bağlan butonunun yanındaki yeşil butona tıklayarak serverın linkini kopyalayabilirsiniz. Bu sayede eğer serverda yer varsa arkadaşlarınız da gelip sizinle aynı oyunda oynayabilir.

Adım #6: Girmek istediğiniz oyunun yanında bulunan “bağlanmak” butonuna basın.

Daha önce de belirttiğimiz gibi CS 1.6 oynamak için bir ücret ödemenize, kayıt olmanıza veya indirme işlemi yapmanıza gerek yok. Her şeyi ayarlayıp istediğiniz serverı belirledikten sonra basitçe serverın yanında bulunan mavi bağlanmak butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Adım #7: Oyunun yüklenmesini bekleyin.

Bağlanmak butonuna tıkladıktan sonra site yükleme ekranına geçecektir. Eğer ilk defa bir oyuna bağlanıyorsanız bu yükleme süresi, internet hızınıza da bağlı olarak biraz uzun sürebilir . Bu esnada ekrandan kontrollere bakabilirsiniz. Ortalama bir internet hızına sahipseniz, yükleme büyük ihtimalle en fazla 5 dakika civarı sürecektir.

Adım #8: CS 1.6 oynamaya hazır.

Yükleme bittikten sonra Terörist veya Counter olarak takımınızı seçin ve oyunun keyfini çıkarın. Silah alma konusunda ise dikkat etmeniz gereken bir şey var. Orijinal CS 1.6’da olduğu gibi silah ve ekipman menüsüne B tuşuyla erişiliyor. Fakat market menüsü harfler yerine sayılar ile yönetiliyor.

CS 1.6 ayarları nasıl yapılır?

CS 1.6 deneyiminizi kişiselleştirmek için oyuna girmeden önce yapabileceğiniz bazı ayarlar mevcut. Siteyi Türkçe hâle getirdikten sonra bu ayarlar da Türkçe olarak listeleniyor. Sitenin sol tarafında bulunan menüden Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra bazı özelleştirme seçenekleri sıralanacaktır.

Bu özelleştirme seçeneklerinin arasında oyundaki silahlara CS: GO animasyonları ekleyebilir, oyunun seslerini değiştirebilir, çözünürlük ayarlarını değiştirebilir ve nişan çubuğunun boyutunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Bunların dışında eğer oyunda kasmalar ve donmalar yaşıyorsanız HD modellemeleri devre dışı bırakabilir veya kan efektlerini kapatabilirsiniz.

CS 1.6 server satın alma işlemi nasıl yapılır?

Eğer CS 1.6’yı sürekli yabancı kişilerle oynamak istemiyor ve sürekli oyun oynadığınız bir arkadaş grubunuz varsa yine site üzerinden kendinize özel bir server satın alabilirsiniz. Bunun için önce siteye kayıt olmanız gerekiyor. Siteye kayıt olduktan sonra site içerisinden Gold satın almalısınız. Satılan Gold’un fiyatı ise birim başına 1 dolar olarak listeleniyor.

Hesabınıza Gold yüklemesi yaptıktan sonra bu Gold’lar ile server kiralayabiliyorsunuz. En basit Private (Özel) serverın fiyatı ise 5 Gold yani 5 dolar olarak listeleniyor. Bu da güncel kur ile 40 TL civarına denk geliyor. Kiraladığınız bu serverda en fazla 6 kişi oynayabiliyorsunuz ve kendi özel haritalarınızı da yükleyebiliyorsunuz.

CS 1.6 oynayabileceğiniz özel haritalar:

Daha önceki alt başlıkta oyuna gireceğiniz sunucuyu seçmeden önce oynamak istediğiniz haritayı da seçebileceğinizi söylemiştik. Ücretsiz CS 1.6 oynadığımız sitede orijinal oyunda bulunan tüm haritalar yer alıyor. Bu haritaların yanı sıra da bazı herkese açık özel haritalar bulunuyor. Bu özel haritalarda ise çeşitli Minecraft ve Super Mario haritaları bulunuyor.

Ücretsiz CS 1.6 nasıl oynanır? Yakından baktığımız ve oyunda yer alan bazı farklılıklara göz attığımız içeriğimizin sonuna geldik. Eğer sizler de birkaç el CS 1.6 atıp rahatlamak hem de eskiyi yad etmek istiyorsanız, cs-online.club sitesini ziyaret ederek kayıtsız ve ücretsiz birkaç dakika içinde oyuna girebilirsiniz.