Nadir Bir CS:GO Silah Kaplaması 150 Bin Dolara Satıldı

Oyun içi ticaretin boyutları artmaya devam diyor. Geçtiğimiz günlerde son derece nadir bir CS:GO silah kaplaması, 150 bin dolar gibi anormal bir fiyata satıldı.

Silah kaplaması (skin) ticareti, 2013 yılındaki Arms Deal güncellemesinden bu yana CS:GO'nun en önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda ve oyuncular silah kaplaması ticaretini artık yalnızca ellerindeki kaplamaları yenileriyle değiştirmek için değil, son derece nadir olan kaplamalar sayesinde gelir elde etmek için de kullanıyor.

ROFL adlı Twitter kullanıcısı, 14 Ocak’ta paylaşmış olduğu bir tweette “Bir arkadaşıma koleksiyonunu satmasına yardım ediyorum” ifadeleriyle bir grup oldukça nadir CS:GO kaplamasının satışa çıkarıldığını duyurmuştu. ROFL, söz konusu tweette tüm koleksiyon için 300.000 doların altında bir teklifin kabul edilmeyeceğini söylemişti.

150.000 dolar değerindeki CS:GO silah kaplaması: AK-47 Case Harderdened ST MW 661

ROFL’ın söz konusu hedefine ulaşıp ulaşamadığını bilmiyoruz ancak ROFL’ın paylaşmış olduğu yeni bir tweete göre satışa çıkarılan koleksiyondaki ürünlerden biri olan AK-47 kaplaması Case Harderdened ST MW 661, 150 bin dolar gibi astronomik bir ücrete satılarak CS:GO tarihinin en pahalı silah kaplaması oldu.

Peki Case Harderdened ST MW 661 AK-47 kaplaması neden bu kadar değerli? Her şeyden önce, söz konusu kaplama, oyuna gelen ilk silah kasasının içinde bulunuyordu ve Arms Deal Koleksiyonu’nun da bir parçası konumunda. Ayrıca “Az Aşınmış” yapıdaki silahın üzerinde bir StatTrak™ Technology. Bearing 4 ‘Titan | Katowice 2014 çıkartması da bulunuyor.

Aslına bakacak olursak daha önce 100 bin dolar gibi akıl almaz fiyatlara alıcı bulmuş karambit modelleri de görmüştük. Bu nedenle “bir gün” bu fiyatlara satılacak silah kaplamalarının da olacağını tahmin etmek zor değildi. Yine de silahın işlevselliğine hiçbir şey katmayan bir kaplamaya bu denli yüksek bir ücret ödenmesi her seferinde şaşırtmaya devam ediyor. Bu arada, Case Harderdened ST MW 661 AK-47 silah kaplamasına kadar dünyanın en pahalı 30 CO:GO eşyasını sıraladığımız listemize buradan ulaşabilirsiniz.