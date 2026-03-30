Counter-Strike 2'de Büyük Temizlik! 1 Milyon Bot Hesap Tek Günde Banlandı

Valve, CS2'nin en önemli problemlerinden biri olan ve kasalar için kullanılan bot hesaplara büyük bir operasyon düzenledi. Yaklaşık 1 milyon hesap banlandı.

Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike 2, dünyanın en çok oynana oyunları arasında bulunuyor. Hâliyle bu kadar popüler bir oyunda bazı büyük sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bot hesaplar ve kasa kasma yöntemleri de bunlardan biriydi. Geçtiğimiz günlerde de şirketten bu konu hakkında bir hamle geldi.

Valve, Counter-Strike 2’de ve kasa kasma yöntemlerine karşı büyük bir operasyon başlatarak yaklaşık 1 milyon oyuncuyu banladı. Banlanan bot hesap sayısı tam olarak 960.000 olarak açıklandı.

Kullanıcı raporları ele alınarak kasalar için kullanılan bot hesaplar engellendi

Valve, bu hamleyi kullanıcı raporlarından elde edilen verileri kullanan ve topluluk katılımının önemini vurgulayan bir iç soruşturma sonucunda gerçekleştirdi. Counter-Strike 2'deki birçok eşyanın gerçek dünyada önemli bir değeri olduğu düşünüldüğünde bazı kişilerin sistemi hileyle alt etmeye çalışması ciddi bir sorun.

Farm hesabı olarak da adlandırılan bu bot hesaplar, oyunlar sırasında AFK kalıyor ve bot tarafından oynanıyor. Bunlar genellikle oyun sırasında periyodik olarak düşen CS2 kasalarını elde etmek için kullanıyor. Yani gerçek oyuncuları da olumsuz etkileyen bir durum. Bu yüzden Valve’ın hamlesinin oyuncuları mutlu ettiğini söyleyebiliriz.