CS2'deki Hile Sorununa Akılalmaz Çözüm: "Hesap Değil Oyuncu Banlayan Sistem" Geliştirildi!

CS2 için geliştirilen yepyeni biyometrik sistem, klavye ve fare kullanım tarzınızı analiz ederek hilecilerin hesaplarını değil kendilerini banlıyor.

CS2'deki hile sorununa köklü bir çözüm bulmayı hedefleyen bir araştırmacı, hilecilerin sadece yeni bir hesap açarak oyuna geri dönmesini engelleyecek yenilikçi bir sistem geliştirdi.

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Yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanan bu yöntem, hesapları değil doğrudan oyuncunun kendisini tespit edip engellemeyi amaçlıyor.

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Hileciler davranışsal biyometri ile tespit ediliyor

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Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (NTNTU) "Magga" kullanıcı adlı bir araştırmacı tarafından geliştirilen sistem, oyuncuların klavye ve fare kullanım alışkanlıklarını analiz eden davranışsal biyometri teknolojisine dayanıyor. CS2'nin hâlihazırda kaydettiği maç demoları üzerinden çalışan altyapı, her oyuncu için benzersiz bir "CS parmak izi" oluşturuyor.

Geliştirici, sistemin mantığını "Mevcut banlar hesapları hedef alıyor, bu yüzden hileciler sadece yeni bir hesap açıp yollarına devam ediyor" sözleriyle özetliyor. Geliştirilen metot, farklı demolardaki klavye ve fare kullanımındaki kas hafızasına dayalı alışkanlıkları kıyaslayarak iki farklı hesabın aynı kişiye ait olup olmadığını belirliyor.

Testlerde kusursuz başarı

1.000'den fazla oyuncunun yer aldığı veri setinde yapılan testlerde çarpıcı sonuçlar elde edildi:

Fare Parmak İzi : Oyuncuları %100 doğrulukla tespit etti.

: Oyuncuları %100 doğrulukla tespit etti. Klavye Parmak İzi : Oyuncuları %98 doğrulukla tespit etti.

: Oyuncuları %98 doğrulukla tespit etti. Hibrit (Klavye + Fare): İki verinin birleşimi, bilinen tüm aynı oyuncu eşleşmelerini diğer hesaplardan kesintisiz biçimde ayırmayı başardı.

Testler sırasında sistem, daha önce bilinmeyen yan hesapları yani smurf'leri de ortaya çıkardı. Başlangıçta false positive yani hatalı tespit sanılan durumlar manuel olarak incelendiğinde, bu hesapların aslında veri setindeki mevcut oyunculara ait ikincil hesaplar olduğu anlaşıldı.

Araştırmacı, oyuncuların baskı altında refleksel hareketleri (flick, counter-strafe, sprey kontrolü vb.) binlerce kez tekrarladığını ve bu eylemlerin zamanla bilinçsiz bir kas hafızasına dönüştüğünü belirtiyor. Davranışsal biyometrinin tam olarak bu alışkanlıkları ölçtüğünü vurgulayan geliştirici; "Adınızı, rütbenizi, hesabınızı, hatta oyun tarzınızı değiştirebilirsiniz ancak ellerinizi değiştirmek çok daha zordur" ifadesini kullandı.

Sistem Valve tarafından kullanılacak mı?

Sistemin ana hedefi, VAC (Valve Anti-Cheat) ve Trust Factor gibi mevcut güvenlik mekanizmalarıyla entegre çalışmak. Böylece bir hesap ban yediğinde, sistem o kişiyi tespit ederek açacağı yeni hesapları da otomatik olarak kapsama alabilecek.

Ancak araştırmacı, sistemin sınırlarına da dikkat çekiyor. Metot henüz CS2'nin milyonlarca kişilik dev oyuncu kitlesinde test edilmedi. Ayrıca aynı hesabın birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda sistem yanılabiliyor.

Bu nedenle tespit edilen hesap bağlantılarının ilk etapta doğrudan otomatik ban sebebi sayılmak yerine, ilave bir kanıt/şüphe unsuru olarak değerlendirilmesi öneriliyor. Araştırmacı Magga, sistemi çok daha geniş bir oyuncu havuzunda test edebilmek için Valve veya üçüncü taraf matchmaking platformlarından destek bekliyor.